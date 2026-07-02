Coupe du monde 2026 - «Il est spectaculaire» : Un joueur de l’équipe de France fait halluciner l'Espagne (et ce n’est pas Mbappé)

Pierrick Levallet

L’équipe de France affiche un visage rayonnant sur le plan offensif depuis le début de cette Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé figure notamment en tête du classement des buteurs, à égalité avec Lionel Messi. Pourtant, c’est un autre joueur de Didier Deschamps qui fait halluciner l’Espagne sur ce Mondial en Amérique : Michael Olise.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France brille sur le plan offensif. Les Bleus de Didier Deschamps ont déjà trouvé le chemin des filets à 13 reprises en quatre rencontres, et Kylian Mbappé en a inscrit six d’entre eux. Pourtant, ce n’est pas tant la star du Real Madrid qui fait halluciner en Espagne. Un journaliste espagnol s’est en effet émerveillé derrière la prestation de Michael Olise contre la Suède ce mardi.

«S’il avait réussi à marquer ce but, ce serait le but de la Coupe du monde» « Qu'attend Florentino Pérez pour recruter Olise ? L’équipe de France est une machine spectaculaire, un véritable spectacle. Mais c’est toute l’équipe qui est à la hauteur, et Olise est lui aussi spectaculaire. S’il avait réussi à marquer ce but, ce serait le but de la Coupe du monde, voire de toutes les Coupes du monde. Nous connaissons déjà la position du Bayern : ils ne céderont pas, même pour 180, 190 ou 200 millions » a d’abord confié Roberto Gomez dans La Tribu.