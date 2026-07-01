Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Ce n'était pas arrivé depuis 2002, la statistique dingue du trio Mbappé-Dembélé-Olise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quand ce n'est pas l'un, c'est au tour de l'autre de servir le troisième. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise affichent une ligne de statistiques assez impressionnantes tous les trois. Six buts pour le capitaine des Bleus avec deux passes décisives, quatre buts pour le Ballon d'or 2025 avec deux passes décisives et cinq offrandes pour la star du Bayern Munich. A trois, ils ont au moins cinq contributions de but, une première pour une sélection nationale depuis 2002.

Michael Olise pour Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé pour Mbappé. Olise pour Dembélé et Mbappé pour Dembélé... Les lignes de passes sont fluides entre ces trois joueurs depuis l'entrée en lice de l'équipe de France le 16 juin dernier dans cette Coupe du monde. Face au Sénégal, Michael Olise avait servi Kylian Mbappé dans le dos de la défense pour aider les Bleus à débloquer la situation (3-1).

Mbappé-Dembélé-Olise, le trio qui ne cesse de se trouver pour faire trembler les filets Pour le deuxième match de l'équipe de France dans ce Groupe I de la Coupe du monde 2026 contre l'Irak (3-0), Michael Olise servait à la fois Mbappé et Ousmane Dembélé. Le Ballon d'or 2025 délivrait également une passe décisive au capitaine de l'équipe de France. Pour ce qui est de la Norvège (4-1), l'unique match au cours duquel le numéro 10 des Bleus n'a pas marqué, mais aussi le seul où il était à la dernière passe, il délivrait deux ballons à Ousmane Dembélé.