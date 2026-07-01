Equipe de France - L'émotion de Didier Deschamps : «Le geste de Kylian me touche beaucoup»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps est tombé de haut la semaine dernière en apprenant la disparition de sa mère quelques heures après avoir su décrocher la qualification de l'équipe de France pour les 1/16èmes de finale de la Coupe du monde 2026. De retour après avoir pris part aux obsèques en France, Deschamps a vu Mbappé lui rendre un hommage touchant qu'il a commenté en conférence de presse.

Une semaine jour pour jour après son retour en France pour assister aux obsèques de sa mère Ginette Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France était sur le banc de touche pour le 1/16ème de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suède au MetLife Stadium dans le New Jersey. Une victoire décrochée sur le score de 3 buts à 0 pour l'équipe de Didier Deschamps toujours endeuillé de la disparition de sa mère. Il s'est d'ailleurs dit « anéanti » au micro de beIN SPORTS dans la nuit de mardi à mercredi.

«A titre personnel, le geste de Kylian me touche beaucoup» Après une minute de silence observée au centre d'entraînement des Bleus à Bentley University avec l'ensemble de l'équipe de France, Kylian Mbappé a rendu un nouvel hommage destiné à Didier Deschamps sur la pelouse du MetLife Stadium en venant directement célébrer son premier but dans les bras de son sélectionneur. Un geste qui a eu le mérite d'aller droit au cœur de DD. « A titre personnel, le geste de Kylian me touche beaucoup. C'est notre capitaine et je n'en dis pas du bien seulement pour en dire du bien. Il est exemplaire depuis le premier jour. Le groupe était uni, ils ont fait ce qu'il fallait quand je n'étais pas là. C'était mieux que je ne sois pas là pour moi et pour eux. A partir du moment où je suis revenu, ils savent que je suis avec eux. Mais c'est une très bonne chose. L'état d'esprit dans le groupe ne fait pas gagner les matchs, mais je ne sais que trop bien que ça peut les faire perdre », a confié Deschamps en conférence de presse.