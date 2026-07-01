Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : «Anéanti», Deschamps évoque encore le décès de sa maman après le carton contre la Suède

En début de semaine dernière, Didier Deschamps apprenait une triste nouvelle avec la disparition de sa maman Ginette Deschamps. Le sélectionneur des Bleus assistait à ses obsèques en France, laissant le lead à son adjoint Guy Stéphan contre la Norvège (4-1) avant de reprendre les rênes contre la Suède en 1/16ème de finale de Coupe du monde mardi soir (3-0). Pour beIN SPORTS, DD est revenu sur cette épreuve déchirante.
25 tirs, 12 tentatives cadrées pour 3 buts. L'équipe de France n'a pas fait preuve d'un réalisme implacable mardi soir au MetLife Stadium, mais a assuré l'essentiel lors de ce 1/16ème de finale de Coupe du monde 2026 face à la Suède (3-0). Une victoire qui permet aux vice-champions du monde de continuer à rêver d'une troisième étoile avec un 1/8ème de finale programme samedi soir à 23h, heure française, face au Paraguay. Ce fut le premier match dirigé par Didier Deschamps depuis son retour aux Etats-Unis après les obsèques de sa maman la semaine dernière en France.
«A partir du moment où je suis revenu je n'ai pas d'excuse ou de circonstance atténuante»
Au micro de beIN SPORTS, le sélectionneur de l'équipe de France a assuré être pleinement focalisé sur la fin de cette Coupe du monde et refuse qu'on lui cherche des circonstances atténuantes liées à son deuil. « Depuis que je suis revenu vendredi, non pas que cette étape va sortir de ma tête du jour au lendemain, mais à partir du moment où je suis revenu je n'ai pas d'excuse ou de circonstance atténuante. Je suis à fond, j'ai la tête qui est occupée et c'est une très bonne chose. Evidemment avec le staff et l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, ça aide. Et tant mieux. Je suis à fond avec eux et si je dois leur dire des choses et monter le ton, je le fais. Autrement, ça ne sert à rien ».
«Je reviens avec toute ma force et malheureusement avec une force en plus»
Comme il l'a toujours fait en 14 ans de service avec les Bleus, Didier Deschamps ne va pas changer sa manière de faire quand bien même il traverse une tempête émotionnelle sur le plan personnel et familial. « Je suis au service de l'équipe de France comme je le suis depuis 14 ans. Ok, oui, j'étais anéanti et au bout comme on dit. Mais voilà, je reviens avec toute ma force et malheureusement avec une force en plus ».
Au micro de Clément Grèzes, envoyé spécial de beIN SPORTS aux Etats-Unis pour la Coupe du monde, Didier Deschamps s'est attardé sur les axes de progression de son équipe de France pour le reste de la Coupe du monde. « Ce que l'équipe doit améliorer ? Il y a toujours des choses à améliorer, notamment sur l'efficacité en première période entre les deux poteaux et les deux arrêts du gardien. On a eu une mise en route un peu laborieuse même si le terrain n'aide pas. Quand ça déroule et qu'on a la concentration de tout le monde, évidemment qu'on a de la qualité pour se créer des occasions et de marquer des buts. De ne pas en prendre, c'est une très bonne chose aussi ».