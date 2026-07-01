Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : «Anéanti», Deschamps évoque encore le décès de sa maman après le carton contre la Suède

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En début de semaine dernière, Didier Deschamps apprenait une triste nouvelle avec la disparition de sa maman Ginette Deschamps. Le sélectionneur des Bleus assistait à ses obsèques en France, laissant le lead à son adjoint Guy Stéphan contre la Norvège (4-1) avant de reprendre les rênes contre la Suède en 1/16ème de finale de Coupe du monde mardi soir (3-0). Pour beIN SPORTS, DD est revenu sur cette épreuve déchirante.

25 tirs, 12 tentatives cadrées pour 3 buts. L'équipe de France n'a pas fait preuve d'un réalisme implacable mardi soir au MetLife Stadium, mais a assuré l'essentiel lors de ce 1/16ème de finale de Coupe du monde 2026 face à la Suède (3-0). Une victoire qui permet aux vice-champions du monde de continuer à rêver d'une troisième étoile avec un 1/8ème de finale programme samedi soir à 23h, heure française, face au Paraguay. Ce fut le premier match dirigé par Didier Deschamps depuis son retour aux Etats-Unis après les obsèques de sa maman la semaine dernière en France.

«A partir du moment où je suis revenu je n'ai pas d'excuse ou de circonstance atténuante» Au micro de beIN SPORTS, le sélectionneur de l'équipe de France a assuré être pleinement focalisé sur la fin de cette Coupe du monde et refuse qu'on lui cherche des circonstances atténuantes liées à son deuil. « Depuis que je suis revenu vendredi, non pas que cette étape va sortir de ma tête du jour au lendemain, mais à partir du moment où je suis revenu je n'ai pas d'excuse ou de circonstance atténuante. Je suis à fond, j'ai la tête qui est occupée et c'est une très bonne chose. Evidemment avec le staff et l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, ça aide. Et tant mieux. Je suis à fond avec eux et si je dois leur dire des choses et monter le ton, je le fais. Autrement, ça ne sert à rien ».