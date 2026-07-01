«Zidane était pareil» : Son ex-partenaire en équipe de France s'enflamme pour le «Ballon d'or» Michael Olise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Michael Olise (24 ans) dispose d'une palette technique impressionnante. La percussion, la passe, le dribble, la finition et la vision du jeu... L'ailier du Bayern Munich et de l'équipe de France fait les beaux jours de ses entraîneurs Vincent Kompany et Didier Deschamps. Son sens du collectif qui lui rappelle Zinedine Zidane, devrait lui valoir le Ballon d'or 2026 selon Willy Sagnol.

C'était la saison de la confirmation pour Michael Olise. L'ailier de 24 ans a trouvé le chemin des filets à 22 reprises pour 26 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich. De quoi lui valoir le titre de meilleur joueur de Bundesliga de l'année avec le trophée de champion d'Allemagne et de la coupe nationale et de poursuivre sa saison XXL avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2026.

«S’il ne remporte pas le Ballon d’Or à la fin de l’année, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche dans le football» De par son impact dans l'animation offensive à la fois du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise devrait hériter du Ballon d'or en octobre prochain à Londres du point de vue de Willy Sagnol, ex-latéral droit du Bayern entre 2000 et 2008. « Inutile de s’étendre sur lui, il suffit simplement de savourer chacune de ses actions sur le terrain. Olise est le meilleur au monde, loin devant tous les autres joueurs. S’il ne remporte pas le Ballon d’Or à la fin de l’année, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche dans le football ».