Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps : L'équipe de France «va regretter» ce changement ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionneur de l'équipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est attendu par tous les fans des Bleus. Ce changement sur le banc en fait donc saliver plus d'un, mais voilà que ça pourrait ne pas forcément être mieux pour la sélection. En effet, malgré les critiques à son encontre, Deschamps pourrait rapidement être regretté.

D'ici peu, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions. Pour le moment, rien d'officiel encore concernant l'identité de son successeur. Un candidat évident se dégage néanmoins : Zinedine Zidane. Parti du Real Madrid en 2021, il pourrait donc revenir aux affaires en réalisant son rêve de diriger les Bleus. Mais l'équipe de France va-t-elle pour autant gagner au change avec cette arrivée de Zidane à la place de Deschamps ?

« Je suis convaincu que la France va le regretter, à tout point de vue » Ayant passé 14 ans à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a gagné le respect de tout le monde chez ses pairs. De quoi ainsi faire dire à Mauricio Pochettino que les Bleus vont le regretter. Pour L'Equipe, le sélectionneur des Etats-Unis a concédé : « Il a une capacité de manager l'humain impressionnante. Je le connais. Je sais combien il est classe, à la fois comme entraîneur mais aussi comme personne. Je parlais de lui aussi, parfois, avec Hugo Lloris. Je suis convaincu que la France va le regretter, à tout point de vue. (...) Cela me paraît difficile qu'un autre sélectionneur puisse égaler ce que Didier a réalisé. Il est unique, comme entraîneur et comme individu, il a donné beaucoup au football français ».