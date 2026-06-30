Coupe du monde 2026 : Une mauvaise surprise est possible pour l’équipe de France ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’équipe de France n’a désormais plus le droit à l’erreur avec le début de la phase finale de la Coupe du monde 2026. En seizièmes, les Bleus de Didier Deschamps ont rendez-vous avec la Suède, une rencontre prise très au sérieux par le groupe. Suffisant pour éviter le piège ?

Dix buts inscrits, deux encaissés, et trois victoires à la clé contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1)… L’équipe de France a connu une phase de groupes parfaite pour débuter cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Désormais, les Bleus n’ont plus le droit à l’erreur avec le début de la phase finale et un seizième face à la Suède ce mardi (23h, heure française). « La première compétition est finie. Là on bascule, c’est la même compétition mais c’est une autre compétition, a déjà prévenu Didier Deschamps dans le vestiaire tricolore. Pour la simple et bonne raison qu’il y a le couperet qui tombe à chaque match, ce qui ne doit pas amener de crispation ».

« C’est un contexte que mes joueurs connaissent bien : il n’y a pas de joker » Considérée comme la favorite aux yeux de nombreux observateurs, l’équipe de France a beaucoup à perdre, à l’inverse de son adversaire du soir. « C’est une bonne équipe avec une dominante athlétique. Ils répètent les efforts, dans une défense à cinq. Ils ont de bons joueurs partout. Ils sont bons sur coups de pied arrêté et les touches longues. La Suède n’a rien à perdre, a reconnu Didier Deschamps en conférence de presse. Il faut mettre toute la concentration et la détermination pour la battre. On ne doit pas avoir de retenue. C’est un contexte que mes joueurs connaissent bien : il n’y a pas de joker. On est venus pour ça, on y est. Maintenant, il faut le faire. »