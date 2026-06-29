Coupe du monde 2026 - Équipe de France : Didier Deschamps annonce deux blessures avant France/Suède

Axel Cornic

Première de sa poule après avoir notamment surclassé la Norvège (4-1), l’équipe de France va affronter son premier match à élimination directe en cette Coupe du monde 2026. Ce sera face à la Suède, mais Didier Deschamps ne pourra pas compter sur son groupe au complet, puisqu’il a annoncé deux coups durs lors de la conférence de presse de ce lundi.

L’aventure française à la Coupe du monde 2026 continue et pourrait bien aller jusqu’au bout. Après les phases de poules, l’équipe de France est en effet annoncée comme grand favori pour la victoire finale, avec notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui font peur à toutes les défenses. Mais il faudra avancer match par match...

Thuram et Kanté absents face à la Suède ? En commençant ce mardi, avec le 16e de finale contre la Suède de Viktor Gyökeres. Ce sera toutefois sans Marcus Thuram, puisque le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé son forfait, avec également quelques doutes au sujet de N’Golo Kanté. « Marcus, non (il ne sera pas disponible). Ce n'est pas grave, mais c'est un souci musculaire » a déclaré Didier Deschamps. « N’Golo ? Ce n’est pas musculaire, mais c’est probable que ce soit peut-être juste pour demain. Je ne l’ai pas vu encore depuis hier, je ne l’ai pas vu ce matin. On va aménager s’il le faut. Marcus, non. Pour NG, à voir entre aujourd’hui et demain ».