«C’était très dur» : De retour aux États-Unis, Didier Deschamps sort du silence après le décès de sa mère

Absent face à la Norvège (4-1) pour assister en France aux obsèques de sa mère, décédée le 23 juin, Didier Deschamps a fait son retour aux États-Unis et sera bien sur le banc pour le seizième de finale de la Coupe du monde contre la Suède. Le sélectionneur tricolore a pris la parole en conférence de presse.
Au lendemain de la victoire des Bleus contre l’Irak (3-0), Didier Deschamps a appris une triste nouvelle avec la disparition de sa mère, décédée à l’âge de 89 ans. Le sélectionneur des Bleus est donc retourné en France, manquant le dernier match de groupe de ses joueurs face à la Norvège (4-1). De retour aux États-Unis, Didier Deschamps a pris la parole sur le sujet pour la première fois à la veille du seizième de finale contre la Suède.
« Pour mon bien personnel et celui de l'équipe de France, il fallait que je parte »
« En ce qui me concerne, ça va, je suis là donc c'est bien d'avoir la tête occupée, je suis arrivé vendredi soir. J'ai repris mes fonctions, tout s'est bien passé pour l'équipe de France à travers ce troisième match, a répondu Didier Deschamps face à la presse. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur, pour mon bien personnel et celui de l'équipe de France, il fallait que je parte. Ils ont fait ce qu'il fallait, maintenant on prépare une deuxième compétition qui commence dans la compétition. »
« Ce n'est pas évident de faire son deuil dans ces conditions »
Présent à la place de son sélectionneur quelques minutes auparavant, Adrien Rabiot a reconnu que le groupe français avait été marqué par la disparition de Ginette Deschamps. « C'est vrai que ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé le décès de sa maman et qu'il devait partir. Il y a eu un choc. On est contents de le retrouver. Ce n'est pas évident de faire son deuil dans ces conditions mais c'est le foot et il est revenu avec l'envie de bien faire et d'aller le plus loin possible, a confié l’international français en conférence de presse. C’est quelque chose qui va lui faire du bien et lui permettre d'oublier un peu. Il essaye de montrer le moins possible pour ne pas affecter le groupe. Tout le groupe est uni, on connait le moment qu'il traverse et on va essayer de lui donner du baume au coeur. »