«C’était très dur» : De retour aux États-Unis, Didier Deschamps sort du silence après le décès de sa mère

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent face à la Norvège (4-1) pour assister en France aux obsèques de sa mère, décédée le 23 juin, Didier Deschamps a fait son retour aux États-Unis et sera bien sur le banc pour le seizième de finale de la Coupe du monde contre la Suède. Le sélectionneur tricolore a pris la parole en conférence de presse.

Au lendemain de la victoire des Bleus contre l’Irak (3-0), Didier Deschamps a appris une triste nouvelle avec la disparition de sa mère, décédée à l’âge de 89 ans. Le sélectionneur des Bleus est donc retourné en France, manquant le dernier match de groupe de ses joueurs face à la Norvège (4-1). De retour aux États-Unis, Didier Deschamps a pris la parole sur le sujet pour la première fois à la veille du seizième de finale contre la Suède.

« Pour mon bien personnel et celui de l'équipe de France, il fallait que je parte » « En ce qui me concerne, ça va, je suis là donc c'est bien d'avoir la tête occupée, je suis arrivé vendredi soir. J'ai repris mes fonctions, tout s'est bien passé pour l'équipe de France à travers ce troisième match, a répondu Didier Deschamps face à la presse. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur, pour mon bien personnel et celui de l'équipe de France, il fallait que je parte. Ils ont fait ce qu'il fallait, maintenant on prépare une deuxième compétition qui commence dans la compétition. »