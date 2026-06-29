Coupe du monde 2026 - Équipe de France : La Suède dévoile son plan pour bloquer Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le rendez-vous est programmé pour mardi soir, à 23h heure française, au MetLife Stadium dans le New Jersey. L’équipe de France devra parvenir à prendre le meilleur sur la Suède si elle souhaite poursuivre son aventure américaine jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026 prévue le 19 juillet. Cependant, les Suédois ont un plan pour contrer les attaquants des Bleus ainsi que leur capitaine Kylian Mbappé.

L’équipe de France va entamer sa phase finale de Coupe du monde 2026 mardi soir au MetLife Stadium à 23h, heure française. Son premier adversaire, voire le seul si jamais les Bleus venaient à tomber face à l’adversité, sera la Suède. Troisième du Groupe F derrière le Japon et les Pays-Bas, la formation suédoise devra faire face à l’armada offensive des Bleus. A eux deux, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé (8 réalisations) ont marqué plus de buts que l’intégralité de la sélection suédoise (7).

«J’ai le sentiment d’avoir une petite idée de comment défendre face à lui» Défenseur des Blågult et du Celta Vigo, Carl Starfelt s’est confié sur son expérience personnelle face à Kylian Mbappé en Liga il y a quelques jours après le match nul entre le Japon et la Suède (1-1). D’après son analyse, le capitaine des Bleus peut être stoppé. « D’abord, il faut bien défendre collectivement et ne pas lui laisser trop d’occasions. Ensuite, il faut le surveiller de près. Je l’ai affronté plusieurs fois et à titre personnel, ça m’a fait du bien. J’ai le sentiment d’avoir une petite idée de comment défendre face à lui ».