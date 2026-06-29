«Ça va être fun» : Les Suédois croient en l’exploit, l’équipe de France est avertie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir réalisé un sans-faute lors de la phase de groupes, l’équipe de France sera opposée à la Suède, troisième de la poule F, mardi en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Conscients qu’ils ne partent pas comme favoris, les Suédois n’ont pas l’intention de rendre la tâche facile aux Bleus pour autant.

Après le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1) en phase de groupes, place désormais à la Suède pour l’équipe de France. Mardi, les Bleus seront opposés aux Suédois en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, eux qui ont commencé leur Mondial par une victoire face à la Tunisie (5-1), avant de s’incliner contre les Pays-Bas (1-5) et d’être tenus en échec par le Japon (1-1).

« Il faut que notre organisation défensive soit presque parfaite » « Je pense que nous devons croire en nous-mêmes. On a vu dans beaucoup de matchs de ce tournoi qu’on peut gagner des matchs (sans être le favori) », a déclaré Viktor Gyökeres ce dimanche en conférence de presse. « On peut bien s’en sortir même quand on joue contre les meilleures équipes. Nous avons beau être l’outsider, nous croyons en nous. Il faudra être à notre meilleur niveau, il faut que notre organisation défensive soit presque parfaite et ensuite, bien sûr, convertir les occasions que nous aurons », a ajouté l’attaquant d’Arsenal. Ce dernier sera opposé à son coéquipier en club William Saliba et a « hâte de le voir et de jouer contre lui, ça va être fun. »