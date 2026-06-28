Coupe du monde 2026 : Un joueur de l’équipe de France frustré par les choix de Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devancé par la charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba, Ibrahima Konaté a en plus vu Maxence Lacroix, titulaire vendredi contre la Norvège (4-1), le devancer dans la hiérarchie. S’il est frustré par les choix de Didier Deschamps, le nouveau joueur du Real Madrid ne l’a pas laissé transparaître et son travail au quotidien est mis en avant en interne.

L’équipe de France ayant déjà validé sa qualification pour les 16es de finale, quelques changements avaient été effectués vendredi face à la Norvège (4-1). En défense centrale, Maxence Lacroix a pu faire ses débuts en Coupe du monde, lui qui a été titularisé aux côtés de Dayot Upamecano, même si l’on aurait pu s’attendre à voir Ibrahima Konaté sur la pelouse au coup d’envoi.

Konaté frustré par son déclassement Entré en jeu en fin de deuxième mi-temps, celui qui vient de quitter Liverpool pour rejoindre le Real Madrid a dû se contenter d’une quinzaine de minutes. Comme indiqué par L’Équipe, Ibrahima Konaté avait compris les jours précédant la rencontre que Maxence Lacroix lui serait préféré. En privé, il a tout de même exprimé sa surprise et sa frustration face à cette décision, alors qu’il se sent en forme en ce moment.