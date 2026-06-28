Coupe du monde 2026 : Le discours de Didier Deschamps après son retour en équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Endeuillé et absent vendredi lors de la victoire face à la Norvège (4-1), Didier Deschamps a retrouvé l’équipe de France samedi après avoir fait un aller-retour pour assister aux obsèques de sa mère. Avant la séance d’entraînement, le sélectionneur des Bleus s’est adressé à ses joueurs dans le vestiaire.

Après avoir appris le décès de sa mère mardi et fait un aller-retour en France afin d’assister à ses obsèques, Didier Deschamps a fait son retour aux États-Unis. Samedi, le sélectionneur de l’équipe de France était présent afin de diriger la séance d’entraînement, avant laquelle il a pris la parole dans le vestiaire devant l’ensemble du groupe.

« Bravo à Guy et à l’ensemble du staff pour la gestion » « Déjà, un grand bravo à l’ensemble du groupe parce que c’est votre mérite de l’avoir fait. Gagner trois matchs, ça ne nous était jamais arrivé, même si ça ne va pas nous donner un bonus en plus. Avoir ce qu’on voulait est déjà un premier objectif atteint. Bravo à Guy et à l’ensemble du staff pour la gestion », a déclaré Didier Deschamps, comme on peut le voir dans une vidéo diffusée sur YouTube par la FFF. « Vous savez ce qui nous attend maintenant, le parcours. Entre temps, vous avez eu la pause famille, ou ami, qui est toujours un moment important pour ceux qui ont des enfants, ou pas d’ailleurs. Elle est là, et c’est bien qu’elle ait été là. »