Equipe de France - «Des conn*ries, là tu en faisais» : Deschamps se paye un champion du monde devant les caméras !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France continue son aventure sur le sol américain pour cette Coupe du monde 2026 avec un 1/16ème de finale à préparer d'ici mardi contre la Suède. L'occasion pour Adil Rami, membre de l'équipe sacrée en 2018, de rendre visite aux Bleus dans l'optique de leur apporter soutien et bonne humeur. Il n'en fallait pas beaucoup pour que Didier Deschamps s'en prenne à son ancien défenseur.

Huit ans après avoir célébré la deuxième Coupe du monde l'histoire de l'équipe de France sur le sol russe dans un rôle de remplaçant qui apportait cependant de la légereté et de la bonne humeur dans le groupe, Adil Rami est aujourd'hui à la retraite, mais continue de travailler dans le football comme consultant pour Ligue 1+ notamment. Après la fin de la phase de poules lors de laquelle les Bleus se sont baladés en signant un carton plein pour 10 buts marqués et 2 encaissés en trois matchs, Adil Rami a rendu visite aux Bleus à leur centre d'entraînement de Bentley University.

Adil Rami en visite à Boston pour voir les Bleus « J'ai décidé d'apporter mes bonnes ondes à cette équipe de France. Je trouve qu'on a une très belle équipe, on sent une belle cohésion. Moi qui marche dans les rues des Etats-Unis, j'ai fait New York, Philadelphie, Boston. Aujourd'hui, l'équipe de France est carrément devenue une marque parce qu'il y a beaucoup de maillots de l'équipe de France portés par des non-Français. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ça fait plaisir à entendre et à voir », a confié Adil Rami devant les caméras de la FFF.