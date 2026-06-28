Coupe du monde 2026 - Didier Deschamps : La FIFA a annulé l'hommage préparé par l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a disputé un match sans Didier Deschamps, ce qui n'était plus arrivé depuis 2022 en raison de la disparition de son père. Vendredi, le sélectionneur des Bleus était loin du Gillette Stadium de Foxborough, en raison des obsèques de sa mère en France. La Fédération française de football et l'équipe de France ont voulu lui rendre deux hommages contre la Norvège (4-1), mais la FIFA n'en a autorisé aucun. Philipppe Diallo a pris la parole sur le sujet.

Vendredi, au Gillette Stadium à Foxborough, Guy Stéphan n'a pas pu chanter La Marseillaise aux côtés de Didier Deschamps comme il le fait depuis 14 ans. Le sélectionneur de l'équipe de France a été touché par un drame familial quelques jours plus tôt avec la disparition de sa mère. Il s'était alors rendu en France pour les obsèques, laissant son fidèle adjoint aux commandes du vestiaire des Bleus et pour ce troisième match du Groupe I contre la Norvège remporté sur le score de 4 buts à 1.

«Cela n'a pas été possible et je le regrette» Avant la rencontre, une minute de silence a été observée... mais pas en mémoire de la mère de Didier Deschamps et donc en soutien du sélectionneur des Bleus. Elle fut en hommage aux 920 morts recensés au moment des faits des tremblements de terre qui ont frappé le Venezuela. Et pourtant, la Fédération française de football avait soumis une requête à la FIFA pour qu'une minute de recueillements ait lieu au sujet du deuil de Deschamps : refusée par l'organisme phare du football mondial. Même son de cloche pour le port de brassard noirs. Le Journal du Dimanche, par l'intermédiaire de son journaliste Jean-François Pérès, a interrogé Philippe Diallo sur ce point. « Tout le monde connaît la triste situation dans laquelle a été plongé notre sélectionneur. Et de la même manière que l'équipe et le staff lui avaient montré leur soutien avant l'entraînement [mardi, NDLR], on voulait penser à lui avant et pendant le match. Cela n'a pas été possible et je le regrette, car le football est un moment de solidarité, tout particulièrement avec ceux qui sont dans la peine ».