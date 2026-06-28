Coupe du monde 2026 : Neymar est «fan» d'un joueur de l'équipe de France, voilà la preuve !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Treize années séparent les deux joueurs. Et pourtant, ils pourraient éventuellement se croiser sur le sol américain pendant le Mondial 2026. Quoi qu'il en soit, Neymar et Désiré Doué se vouent une profonde admiration l'un envers l'autre. En atteste le cadeau spécial que le Brésilien a tenu à faire à la jeune pépite du football français qui n'a pas manqué de faire son effet.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Neymar a vécu un moment rempli d'émotions au Hard Rock Stadium de Miami. Pour la première fois depuis octobre 2023 et sa grave blessure au genou, le Brésilien revêtait la tunique auriverde. Entré en jeu contre l'Ecosse (3-0) pour disputer le dernier quart d'heure, Neymar a été acclamé par le stade entier et félicité de toutes parts pour son retour y compris par son ami et pilote de Formule 1 : Lewis Hamilton.

«Pour le crack Doué, un grand câlin de Neymar» Après la rencontre, Neymar a donné un maillot dédicacé destiné à Désiré Doué à Isabela Pagliari, journaliste qui couvre sa cinquième Coupe du monde. La journaliste brésilienne a croisé l'international français au Gillette Stadium de Foxborough vendredi. Au terme de France - Norvège (4-1) dont il est ressorti buteur pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, Doué a donc reçu le cadeau de Neymar avec les mots suivants inscrits sur la tunique : « Pour le crack Doué, un grand câlin de Neymar ».