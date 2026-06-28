Coupe du monde 2026 : Neymar est «fan» d'un joueur de l'équipe de France, voilà la preuve !

Treize années séparent les deux joueurs. Et pourtant, ils pourraient éventuellement se croiser sur le sol américain pendant le Mondial 2026. Quoi qu'il en soit, Neymar et Désiré Doué se vouent une profonde admiration l'un envers l'autre. En atteste le cadeau spécial que le Brésilien a tenu à faire à la jeune pépite du football français qui n'a pas manqué de faire son effet.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, Neymar a vécu un moment rempli d'émotions au Hard Rock Stadium de Miami. Pour la première fois depuis octobre 2023 et sa grave blessure au genou, le Brésilien revêtait la tunique auriverde. Entré en jeu contre l'Ecosse (3-0) pour disputer le dernier quart d'heure, Neymar a été acclamé par le stade entier et félicité de toutes parts pour son retour y compris par son ami et pilote de Formule 1 : Lewis Hamilton.
«Pour le crack Doué, un grand câlin de Neymar»
Après la rencontre, Neymar a donné un maillot dédicacé destiné à Désiré Doué à Isabela Pagliari, journaliste qui couvre sa cinquième Coupe du monde. La journaliste brésilienne a croisé l'international français au Gillette Stadium de Foxborough vendredi. Au terme de France - Norvège (4-1) dont il est ressorti buteur pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, Doué a donc reçu le cadeau de Neymar avec les mots suivants inscrits sur la tunique : « Pour le crack Doué, un grand câlin de Neymar ».
«Tu le remercieras. Il est super fan de toi»
Une attention de la part de son idole qui a dessiné un grand sourire sur le visage de Désiré Doué. Isabela Pagliari, devant les caméras de Cazé TV, lui a fait savoir qui lui avait été difficile de le réceptionner pour lui. « C’était chaud de l’avoir. Tu le remercieras. Il est super fan de toi », un aveu qui a interloqué Doué qui le tient lui-même en haute estime. « Obrigado (« Merci », en français) Neymar (…) C’est moi qui suis fan de lui ». Après quoi, l'ailier du PSG et de l'équipe de France s'est montré plus loquace le cadeau de Neymar en mains. « C'est un sentiment formidable, une vraie joie pour moi. En grandissant, je regardais le football et il m'a tellement inspiré que j'ai toujours voulu être comme lui. C'est un joueur très talentueux, doté d'un excellent état d'esprit dans le monde du football. J'espère que nous aurons l'occasion de nous croiser ici, lors de cette Coupe du monde ».