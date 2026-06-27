«Je n’ai pas apprécié» : Rudi Garcia règle ses comptes après la qualification de la Belgique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rudi Garcia avait quelques comptes à régler après la belle victoire de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande (5-1) dans la nuit de vendredi à samedi (heure française). En conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges a répondu aux critiques lancées à l’encontre de certains joueurs après les nuls contre l’Egypte (1-1) et l’Iran (0-0).

Pas de mauvaise surprise pour la Belgique, qui était dans l’obligation de vaincre la Nouvelle-Zélande (5-1) pour espérer voir les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après ses nuls contre l’Egypte (1-1) et l’Iran (0-0). Les Diables Rouges terminent premiers de leur groupe grâce à des réalisations de Leandro Trossard (x2), Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers. Après la rencontre, Rudi Garcia avait un message à faire passer aux détracteurs de la sélection belge.

« Voilà ce que les « vieux » de la Belgique ont montré » « Je vais être très clair : je n’ai vraiment pas apprécié certaines remarques sur mes joueurs d’expérience, a lâché le sélectionneur de la Belgique en conférence de presse, dans des propos rapportés par La Voix du Nord. Quand une sélection a la chance de compter des joueurs de ce calibre, il faut les soutenir. Ce soir, ils ont répondu sur le terrain : deux buts de Leandro Trossard, un but et une passe décisive de Kevin De Bruyne, un but de Romelu Lukaku. Voilà ce que les « vieux » de la Belgique ont montré. Je tenais à le souligner. »