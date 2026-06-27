«Je n’ai pas apprécié» : Rudi Garcia règle ses comptes après la qualification de la Belgique

Rudi Garcia avait quelques comptes à régler après la belle victoire de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande (5-1) dans la nuit de vendredi à samedi (heure française). En conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges a répondu aux critiques lancées à l’encontre de certains joueurs après les nuls contre l’Egypte (1-1) et l’Iran (0-0).
Pas de mauvaise surprise pour la Belgique, qui était dans l’obligation de vaincre la Nouvelle-Zélande (5-1) pour espérer voir les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après ses nuls contre l’Egypte (1-1) et l’Iran (0-0). Les Diables Rouges terminent premiers de leur groupe grâce à des réalisations de Leandro Trossard (x2), Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers. Après la rencontre, Rudi Garcia avait un message à faire passer aux détracteurs de la sélection belge.
« Voilà ce que les « vieux » de la Belgique ont montré »
« Je vais être très clair : je n’ai vraiment pas apprécié certaines remarques sur mes joueurs d’expérience, a lâché le sélectionneur de la Belgique en conférence de presse, dans des propos rapportés par La Voix du Nord. Quand une sélection a la chance de compter des joueurs de ce calibre, il faut les soutenir. Ce soir, ils ont répondu sur le terrain : deux buts de Leandro Trossard, un but et une passe décisive de Kevin De Bruyne, un but de Romelu Lukaku. Voilà ce que les « vieux » de la Belgique ont montré. Je tenais à le souligner. »
« J’ai même entendu ces histoires de France »
« Je n’ai ni écouté ni lu moi-même, a-t-il ajouté. Mais c’est ce qu’on m’a signalé. J’ai même entendu ces histoires de France. » Rudi Garcia a également défendu Leandro Trossard après son doublé : « Il n’est pas vraiment apprécié par l’équipe nationale, mais je suis très heureux pour lui, avec ses objectifs. Je pense qu’il a été le meilleur joueur des Devils depuis le début de la Coupe du Monde. Je lui avais demandé avant le match de retrouver son caractère décisif et il l’a fait. »