Côté d'Ivoire : Scandale raciste à la Coupe du Monde 2026, il sort du silence !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, une déclaration de Bastian Schweinsteiger avait fait polémique. Avant le match entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, l’ancien milieu de terrain avait qualifié le foot africain de "sauvage", ce qui avait beaucoup fait parler. Ce vendredi, l’ancienne légende du Bayern de Munich est sortie du silence et il se défend.

« Quand vous connaissez le foot comme lui, c'est bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on peut qualifier sans langue de bois de racistes. » Voilà la réponse lâchée jeudi en conférence de presse par Émerse Faé, le sélectionneur ivoirien, à Bastian Schweinsteiger. Des propos qui font écho à une sortie de l’ancien international milieu de terrain tenue avant le match entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire dans laquelle il avait qualifié de "sauvage" le football africain.

Schweinsteiger se défend Les propos de Bastian Schweinsteiger ont beaucoup fait réagir et ils ont forcé l’ancien joueur du Bayern de Munich à prendre la parole. Dans un communiqué publié par son employeur, la chaîne de télévision publique ARD, l’ex-milieu de terrain se défend. « Je parlais de football, pas de personnes. C'est une analyse footballistique. Ni plus ni moins, s'est justifié le consultant. Je n'avais absolument aucune intention d'offenser qui que ce soit. » Axel Balkausky, représentant d’ARD, a lui tenu à prendre la défense de Schweinsteiger. « Si (Émerse) Faé parlait directement à Bastian, ses soupçons seraient vite dissipés, j'en suis certain. Une telle occasion se présentera peut-être pendant le tournoi. »