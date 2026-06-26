Erling Haaland - Coupe du Monde 2026 : La Norvège prépare une surprise contre la France !

Ce vendredi soir, l’équipe de France affronte la Norvège pour son dernier match de groupe lors de cette Coupe du monde 2026. Une rencontre qui enchante les fans de football, qui attendent avec impatience l’affrontement entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Malheureusement, l’attaquant de Manchester City devrait commencer la rencontre sur le banc de touche.

Après deux succès de suite face au Sénégal (3-1) et contre l’ Irak (3-0), l’équipe de France s’apprête à affronter la Norvège ce vendredi soir pour son dernier match de groupe lors de cette Coupe du monde 2026 . Les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent s’imposer pour finir premiers et ainsi s’éviter un seizième de finale plus compliqué.

La Norvège sans Haaland au coup d’envoi ?

Forcément, cette rencontre intéresse les fans de football du monde entier car elle sera l’occasion de voir l’affrontement entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux des meilleurs joueurs de la planète. D’après L’Équipe, ce choc des titans a toutefois moins de chances de se produire car l’attaquant de Manchester City devrait débuter la rencontre sur le banc. Ainsi, il ne pourrait croiser la route du capitaine des Bleus que s’il entre en jeu, mais encore faudra-t-il que le joueur du Real Madrid soit encore sur la pelouse.

Composition probable de la Norvège : Selvik - Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan - Aasgaard, Berg, Thorsvtedt - Bobb, Strand Larsen, Schjelderup