Coupe du Monde 2038 : La France en concurrence avec les USA pour l’organisation ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un rapport transmis à la ministre des Sports, l’association Territoires d’événements sportifs (TES) encourage la France à organiser la Coupe du monde 2038 « afin de faciliter la modernisation du parc national des grands stades ». Mais il y pourrait y avoir de la concurrence, dont celle des États-Unis.

Alors que la Coupe du monde 2026 est encore loin d’être terminée, l’organisation de la 26e édition en 2038 fait déjà parler. Dans un rapport commandé en décembre 2024 par l’ancien ministre des Sports Gil Avérous, et qui sera remis à sa successeur Marina Ferrari à l'occasion de la finale du Top 14 ce samedi, l'association Territoires d'événements sportifs (TES) recommande à la France de candidater à une ou plusieurs grandes compétitions de football, dont le Mondial 2038, « afin de faciliter la modernisation du parc national des grands stades ».

Et si la France organisait le Mondial 2038 ? « Face à la pénurie de candidatures et à l'accroissement du nombre, des formats et des exigences des compétitions, la France présente en effet l'avantage d'être l'un des derniers pays en capacité d'organiser seul des grands événements sportifs de cette nature », peut-on lire dans le rapport, tout en précisant, dans des propos rapportés par L’Équipe, qu’elle « maximiserait toutefois certainement encore davantage ses chances en s'associant avec un autre pays européen comme l'Allemagne », afin notamment de « limiter le bilan carbone de la compétition ». Mais selon la BBC, un autre pays aurait également un œil sur l’organisation de la compétition dans douze ans : les États-Unis.