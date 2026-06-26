Coupe du Monde 2038 : La France en concurrence avec les USA pour l’organisation ?

Dans un rapport transmis à la ministre des Sports, l’association Territoires d’événements sportifs (TES) encourage la France à organiser la Coupe du monde 2038 « afin de faciliter la modernisation du parc national des grands stades ». Mais il y pourrait y avoir de la concurrence, dont celle des États-Unis.
Alors que la Coupe du monde 2026 est encore loin d’être terminée, l’organisation de la 26e édition en 2038 fait déjà parler. Dans un rapport commandé en décembre 2024 par l’ancien ministre des Sports Gil Avérous, et qui sera remis à sa successeur Marina Ferrari à l'occasion de la finale du Top 14 ce samedi, l'association Territoires d'événements sportifs (TES) recommande à la France de candidater à une ou plusieurs grandes compétitions de football, dont le Mondial 2038, « afin de faciliter la modernisation du parc national des grands stades ».
Et si la France organisait le Mondial 2038 ?
« Face à la pénurie de candidatures et à l'accroissement du nombre, des formats et des exigences des compétitions, la France présente en effet l'avantage d'être l'un des derniers pays en capacité d'organiser seul des grands événements sportifs de cette nature », peut-on lire dans le rapport, tout en précisant, dans des propos rapportés par L’Équipe, qu’elle « maximiserait toutefois certainement encore davantage ses chances en s'associant avec un autre pays européen comme l'Allemagne », afin notamment de « limiter le bilan carbone de la compétition ». Mais selon la BBC, un autre pays aurait également un œil sur l’organisation de la compétition dans douze ans : les États-Unis.
« Un mondial à 64 équipes ? Les États-Unis peuvent y faire face »
« Si l'on considère que cette Coupe du monde pourrait à un moment donné s'étendre à 64 équipes, je pense que les États-Unis peuvent y faire face, a indiqué Andrew Giuliani, le directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde. Je veux m’assurer que nous remportions cette Coupe du monde le 19 juillet avant de présenter notre candidature pour 2038 ou les suivantes. »
Le prochain Mondial aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec trois premiers matches en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour célébrer le centenaire de la compétition, tandis que l’édition 2034 se tiendra en Arabie saoudite.