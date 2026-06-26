Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : Les nouvelles sont rassurantes pour la météo contre la Norvège !

Ce vendredi soir, l’équipe de France dispute la 3ème rencontre de sa poule face à la Norvège avec la première place du groupe en jeu. Alors que ce match va se disputer à Boston, voilà qu’au cours des derniers jours, il a été question d’un possible risque d’orage au moment du match. Une interruption de plusieurs minutes était donc à craindre et voilà qu’on est sait désormais plus sur la météo prévue à Boston pour les prochaines heures.
La rencontre entre l’équipe de France et l’Irak à la Coupe du monde a été interminable. En effet, il a fallu faire avec une interruption de quasiment 2 heures en raison des orages qui frappaient autour du stade de Philadelphie où se jouait le match. Forcément, ça n’a pas été simple à gérer pour les acteurs de la rencontre. Et alors que la France affronte la Norvège ce vendredi soir à Boston, de nouveaux risques d’orages étaient annoncés.
Pas d’orage pendant la rencontre ?
Faut-il donc craindre une interruption de la rencontre entre l’équipe de France et la Norvège ? Voilà que les dernières nouvelles en provenance des Etats-Unis seraient plutôt rassurantes concernant la météo prévue à Boston. Selon les informations de NBC Boston, alors que le ciel s’annonce nuageux, les conditions devraient être stables pendant le match. Boston Globe parle lui de possibles averses, mais voilà que l’orage pourrait finalement arriver après le coup de sifflet final. Si cela se déroule ainsi, le match France-Norvège ne devrait donc pas être interrompue.
« C'est une question de sécurité »
Face à l’Irak, il avait donc fallu gérer une pause de quasiment deux heures pour l’équipe de France. Une pause à propos de laquelle Didier Deschamps avait confié : « Qu’est-ce qu’on a fait pendant la pause ? On a joué aux cartes... Non, on attendait, parce qu'on avait des créneaux et ils étaient sans arrêt repoussés. Le plus important avec mon collège Graham (Arnold, sélectionneur de l'Irak), c'était d'avoir les 20 minutes pour s'échauffer et ne pas prendre de risques. Avec l'eau qui est tombée, il fallait évacuer un peu. C'est la première fois que ça m'arrive, la dernière j'espère. C'était long, entre le début et la fin du match, d'autant plus qu'on enchaîne dans quatre jours. L'essentiel est fait avec ces six points et la qualification pour la suite. (…) Cela m’a-t-il agacé ? Non, je ne suis pas agacé. On était tranquilles, je plaisantais avec les joueurs. C'est une question de sécurité, je n'en veux à personne. À partir du moment où il y a un risque, on s'adapte aux lois locales. Je respecte ça. Il est bientôt le matin en Europe, ce sont des circonstances particulières ».