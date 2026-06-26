Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : Les nouvelles sont rassurantes pour la météo contre la Norvège !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, l’équipe de France dispute la 3ème rencontre de sa poule face à la Norvège avec la première place du groupe en jeu. Alors que ce match va se disputer à Boston, voilà qu’au cours des derniers jours, il a été question d’un possible risque d’orage au moment du match. Une interruption de plusieurs minutes était donc à craindre et voilà qu’on est sait désormais plus sur la météo prévue à Boston pour les prochaines heures.

La rencontre entre l’équipe de France et l’Irak à la Coupe du monde a été interminable. En effet, il a fallu faire avec une interruption de quasiment 2 heures en raison des orages qui frappaient autour du stade de Philadelphie où se jouait le match. Forcément, ça n’a pas été simple à gérer pour les acteurs de la rencontre. Et alors que la France affronte la Norvège ce vendredi soir à Boston, de nouveaux risques d’orages étaient annoncés.

Pas d’orage pendant la rencontre ? Faut-il donc craindre une interruption de la rencontre entre l’équipe de France et la Norvège ? Voilà que les dernières nouvelles en provenance des Etats-Unis seraient plutôt rassurantes concernant la météo prévue à Boston. Selon les informations de NBC Boston, alors que le ciel s’annonce nuageux, les conditions devraient être stables pendant le match. Boston Globe parle lui de possibles averses, mais voilà que l’orage pourrait finalement arriver après le coup de sifflet final. Si cela se déroule ainsi, le match France-Norvège ne devrait donc pas être interrompue.