Zidane, Benzema… Le paradoxe avec Ousmane Dembélé en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, ce sont surtout Kylian Mbappé et Michael Olise qui attirent la lumière en équipe de France. Ousmane Dembélé lui passe un peu au second plan alors qu’il n’a jamais eu de match référence avec les Bleus. Pourtant, le numéro 10 du PSG était très attendu étant donné son statut de Ballon d’Or. Bixente Lizarazu a ainsi relevé un paradoxe concernant Dembélé en sélection.

Avec le PSG, depuis le saison dernière, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le meilleur joueur du monde, ayant reçu le Ballon d’Or en 2025. L’international français a ainsi fait le bonheur du club de la capitale, mais voilà qu’en équipe de France, c’est une autre histoire. Alors qu’il compte 61 sélections avec les Bleus, Dembélé ne s’est jamais imposé comme une évidence dans l’équipe de Didier Deschamps.

« Il n'a pas encore laissé de véritable trace en bleu » Pour L’Equipe, Bixente Lizarazu n’a pas manqué de relever ce paradoxe avec Ousmane Dembélé faisant ainsi le parallèle avec les anciens Français qui ont remporté le Ballon d’Or. Le champion du monde 98 a ainsi confié : « En trois saisons au PSG, la carrière d'Ousmane Dembélé (29 ans) a connu une brutale et impressionnante accélération, au niveau des stats comme de l'impression visuelle. Surtout depuis fin 2024 et son replacement comme avant-centre par Luis Enrique. Sous le maillot parisien, il a inscrit 61 buts (en 135 matches, pour une moyenne de 0,45 par match), soit autant que lors de ses huit premières saisons en pro (à Rennes, Dortmund et Barcelone, 62 buts en 264 matches, moyenne de 0,23 but par match) ! Et il a joué un rôle crucial dans la conquête des deux historiques Ligue des champions, décrochant en prime le Ballon d’Or. Mais, contrairement aux cinq autres Français distingués par cette récompense (Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema), il n'a pas encore laissé de véritable trace en bleu, malgré son titre de champion du monde en 2018 ».