Fabien Barthez avec Zinedine Zidane en équipe de France : Les trois raisons qui provoquent une réaction «mitigée»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane serait en train de finaliser son arrivée, peaufinant notamment son staff. C’est ainsi qu’il a été révélé qu’il voudrait faire de Fabien Barthez son entraîneur des gardiens chez les Bleus. Mais voilà que cette idée est loin de faire l’unanimité, provoquant même certaines interrogations.

Après la Coupe du monde 2026, une nouvelle ère va débuter en équipe de France. Alors que Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur, Zinedine Zidane est annoncé pour venir le remplacer. L’ancien du Real Madrid réfléchirait actuellement à son staff et comme l’a révélé L’Equipe, Zizou aimerait notamment s’entourer de Fabien Barthez. Ce dernier pourrait ainsi venir prendre la place de Franck Raviot en tant qu’entraineur des gardiens.

« C’est quand même extraordinaire d’avoir Barthez aux côtés de Zidane » Fabien Barthez avec Zinedine Zidane en équipe de France, ça emballe Oliver Rouyer. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a fait part de son enthousiasme, expliquant : « C’est excellent. Comme on le sait tous, Barthez et Zidane sont potes, c’est important. Ils se comprennent bien, ils ont les mêmes idées. C’est hyper intéressant pour l’équipe de France. Le travail que pourra faire Barthez auprès des gardiens ne sera que bénéfique pour les gardiens. C’est une belle référence. C’est quand même extraordinaire d’avoir Barthez aux côtés de Zidane. Magnifique ».