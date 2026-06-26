Fabien Barthez avec Zinedine Zidane en équipe de France : Les trois raisons qui provoquent une réaction «mitigée»

Annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane serait en train de finaliser son arrivée, peaufinant notamment son staff. C’est ainsi qu’il a été révélé qu’il voudrait faire de Fabien Barthez son entraîneur des gardiens chez les Bleus. Mais voilà que cette idée est loin de faire l’unanimité, provoquant même certaines interrogations.
Après la Coupe du monde 2026, une nouvelle ère va débuter en équipe de France. Alors que Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur, Zinedine Zidane est annoncé pour venir le remplacer. L’ancien du Real Madrid réfléchirait actuellement à son staff et comme l’a révélé L’Equipe, Zizou aimerait notamment s’entourer de Fabien Barthez. Ce dernier pourrait ainsi venir prendre la place de Franck Raviot en tant qu’entraineur des gardiens.
« C’est quand même extraordinaire d’avoir Barthez aux côtés de Zidane »
Fabien Barthez avec Zinedine Zidane en équipe de France, ça emballe Oliver Rouyer. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a fait part de son enthousiasme, expliquant : « C’est excellent. Comme on le sait tous, Barthez et Zidane sont potes, c’est important. Ils se comprennent bien, ils ont les mêmes idées. C’est hyper intéressant pour l’équipe de France. Le travail que pourra faire Barthez auprès des gardiens ne sera que bénéfique pour les gardiens. C’est une belle référence. C’est quand même extraordinaire d’avoir Barthez aux côtés de Zidane. Magnifique ».
« J’ai quelques petits points d’interrogation »
Mais voilà qu’Ambre Godillon n’est elle pas du même avis. Ayant quelques doutes, la journaliste a donné les raisons qui lui provoquaient cette réaction : « Je suis mitigée à bien des égards. Le premier, on va passer l’indécence du timing d’évoquer pour l’instant la succession de Deschamps. Il y a aussi l’indécence de Franck Raviot. On ne sait pas pour l’instant si lui il part ou pas dans les valises de Didier Deschamps. Et puis le troisième point, je suis d’accord sur l’aura de Fabien Barthez, mais quid de son profil académique, de son profil de coach, de sa légitimité en tant que coach. Je nuancerais mon propos en disant que peut-être dans cette fonction, en sélection c’est surtout peut-être la préparation aux grands tournois internationaux qui va compter et la charge technique appartiendra plus aux clubs. Mais quand même, moi, j’ai quelques petits points d’interrogation ».