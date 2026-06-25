«Celui qui s’en rapproche le plus…» : Michael Olise comparé à Zinedine Zidane, son meilleur ami le confirme

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé attirent principalement la lumière en équipe de France, Michael Olise a lui aussi des choses à montrer. Le joueur du Bayern Munich impressionne et son talent est déjà comparer aux plus grands. La comparaison avec Zinedine Zidane revient notamment très régulièrement et voilà que Christophe Dugarry, très proche de Zizou, a validé cette idée.

Depuis la retraite de Zinedine Zidane, l’équipe de France a souvent cherché à trouver le nouveau Zizou. Camel Meriem, Yoann Gourcuff, Marvin Martin… Ils ont été nombreux à faire l’objet de la comparaison avec le champion du monde 98 sans pour autant réussir ensuite. Mais voilà que cette fois, les Bleus pourraient avoir trouvé l’héritier de Zidane en la personne de Michael Olise. La star du Bayern Munich fait forte impression à chacune de ses apparitions et voilà que c’est lui qui se rapprocherait le plus de ZZ.

« Des similitudes dans cette façon de toucher le ballon » Meilleur ami de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry s’est justement confié sur cette comparaison avec Michael Olise. Connaissant très bien celui qu’on annonce comme le futur sélectionneur de l’équipe de France, celui qui est aujourd’hui consultant sur RMC a alors dit lors de l’émission Rothen s’enflamme : « Chacun a ses caractéristiques, on n’est pas là pour comparer les deux. Je pense qu’il y a des similitudes dans cette façon de toucher le ballon, cette façon d’être un peu en dilettante, cette façon de contrôler le ballon. Après, Olise est peut-être plus souvent dans les zones décisives et en attaque que l’était Zizou. Mais je trouve que malgré tout que c’est un joueur des 10-15 dernières années qui lui ressemble le plus. Après, il écrira son histoire, sa carrière ».