Zinedine Zidane - Equipe de France : Un nouvel indice sur le moment de l’officialisation ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’équipe de France aura prochainement un nouveau sélectionneur. Après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Il ne manquerait plus que l’officialisation pour acter la nomination de l’ancien du Real Madrid. Justement, quand cela va-t-il arriver ? Voilà qu’on en saurait plus sur les intentions de la FFF.

L’histoire entre Didier Deschamps et l’équipe de France touche à sa fin. Après avoir passé 14 ans sur le banc des Bleus, l’actuel sélectionneur va passer le flambeau. Alors qu’il quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde, on ne sait toujours pas officiellement qui le remplacera à la tête de l’équipe de France. Un suspense qui n’en est pas vraiment un puisque tout indique que Zinedine Zidane prendra la place de Didier Deschamps. Et pour ce qui est de l’officialisation de l’ancien du Real Madrid, cela pourrait se faire rapidement.

Une officialisation juste après la Coupe du monde ? Sauf surprise, on devrait donc voir Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France après Didier Deschamps. Une arrivée qui ne fait plus beaucoup de doute et on n’attend désormais plus que l’officialisation. Justement, à propos de celle-ci, L’Equipe fait savoir ce mercredi que la FFF aurait l’intention de communiquer très rapidement après la Coupe du monde. A voir maintenant jusqu’où ira l’équipe de France dans la compétition et ensuite, on pourra espérer l’annonce de l’arrivée de Zidane à la place de Deschamps.