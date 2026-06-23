Michael Olise : Du jamais vu depuis Zinedine Zidane en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a validé son billet pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026. Son succès contre l’Irak dans la nuit de lundi à mardi (3-0) fait avancer les Bleus au tour suivant. Michael Olise a offert deux passes décisives à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, de quoi lui permettre de rejoindre Zinedine Zidane.

Passe décisive pour Kylian Mbappé, pour Ousmane Dembélé et pour qui le veut. Michael Olise est sans contestation possible l’un des hommes forts de ce début de Coupe du monde 2026 de l’équipe de France. L’ailier droit qui alterne entre son couloir et une position de meneur de jeu parvient à trouver ses partenaires dans la zone de vérité. Ce fut notamment le cas contre le Sénégal avec une passe millimétrée entre plusieurs joueurs des Lions de la Teranga à destination de Mbappé qui ouvrait son compteur but dans ce Mondial par la même occasion (3-1).

Olise double passeur décisif contre l’Irak Depuis, Michael Olise a trouvé une fois de plus Kylian Mbappé contre l’Irak qui a armé une frappe puissante de l’extérieur de la surface du gauche, son mauvais pied. En seconde période, après l’interruption de la rencontre en raison des orages à Philadelphie, le numéro 11 de l’équipe de France a offert à Ousmane Dembélé le premier but de sa carrière en Coupe du monde, tout un symbole. A la fin altruiste, mais aussi à la finition de temps en temps, Olise est incontournable ces derniers temps en équipe de France. Outre certaines facettes de son jeu qui permettent à Christophe Dugarry de déceler du Zinedine Zidane en lui, Olise l’imite dans les statistiques.