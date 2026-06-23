Michael Olise : Du jamais vu depuis Zinedine Zidane en équipe de France

L’équipe de France a validé son billet pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026. Son succès contre l’Irak dans la nuit de lundi à mardi (3-0) fait avancer les Bleus au tour suivant. Michael Olise a offert deux passes décisives à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, de quoi lui permettre de rejoindre Zinedine Zidane.
Passe décisive pour Kylian Mbappé, pour Ousmane Dembélé et pour qui le veut. Michael Olise est sans contestation possible l’un des hommes forts de ce début de Coupe du monde 2026 de l’équipe de France. L’ailier droit qui alterne entre son couloir et une position de meneur de jeu parvient à trouver ses partenaires dans la zone de vérité. Ce fut notamment le cas contre le Sénégal avec une passe millimétrée entre plusieurs joueurs des Lions de la Teranga à destination de Mbappé qui ouvrait son compteur but dans ce Mondial par la même occasion (3-1).
Olise double passeur décisif contre l’Irak
Depuis, Michael Olise a trouvé une fois de plus Kylian Mbappé contre l’Irak qui a armé une frappe puissante de l’extérieur de la surface du gauche, son mauvais pied. En seconde période, après l’interruption de la rencontre en raison des orages à Philadelphie, le numéro 11 de l’équipe de France a offert à Ousmane Dembélé le premier but de sa carrière en Coupe du monde, tout un symbole. A la fin altruiste, mais aussi à la finition de temps en temps, Olise est incontournable ces derniers temps en équipe de France. Outre certaines facettes de son jeu qui permettent à Christophe Dugarry de déceler du Zinedine Zidane en lui, Olise l’imite dans les statistiques.
Michael Olise décisif à 12 reprises en 19 sélections, comme Zinedine Zidane avant lui
Selon le compte X Stats de Foot, Michael Olise a déjà enregistré sept buts pour cinq passes décisives en équipe de France. Ce qui fait de lui le premier jouer à être impliqué dans 12 buts après 19 sélections en équipe de France. Ce n’était plus arrivé depuis Zinedine Zidane à l’automne 96 : 5 buts et 7 passes décisives. Face à l’Irak, Olise a franchi un cap.