Kylian Mbappé visé par une fake news : Le coup de gueule de Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De nouveau auteur d’un doublé face à l’Irak, Kylian Mbappé impressionne à l’occasion de cette Coupe du monde. Un excellent moyen pour lui de répondre à ses détracteurs. En effet, au cours des derniers mois, le capitaine des Bleus a fait l’objet de nombreuses critiques. Etaient-elles justifiées ? Didier Deschamps a notamment tenu à contredire un avis que certains peuvent se faire de Mbappé.

Kylian Mbappé est un joueur qui divise. A 27 ans, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France est considéré comme l’un des meilleurs du monde, mais les critiques à son égard sont nombreuses. Malgré ses performances époustouflantes sur un terrain, Mbappé est régulièrement pointé du doigt, notamment pour son comportement. Son côté égoïste lui est ainsi souvent reproche. Mais voilà que Didier Deschamps, qui connait forcément très bien son capitaine chez les Bleus, n’est clairement pas du même avis.

« J'ai entendu suffisamment de critiques le concernant, sur son côté égoïste, alors que ce n'est pas lui » Kylian Mbappé est-il quelqu’un d’égoïste ? Pour Didier Deschamps, ce n’est pas du tout le cas. En conférence de presse après la victoire face à l’Irak, le sélectionneur de l'équipe de France a en effet lâché, rapporté par L'Equipe : « Le connaissant, il est très exigeant avec lui-même. Je n'ai aucune inquiétude sur Kylian. Il est là pour marquer des buts et il en marque. Il joue aussi son rôle de capitaine sur le terrain et en dehors. C'est quelqu'un qui a une aura mondiale. J'ai entendu suffisamment de critiques le concernant, sur son côté égoïste, alors que ce n'est pas lui. C'est le capitaine et c'est un très bon exemple pour l'ensemble du groupe ».