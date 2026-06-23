Coupe du monde 2026 - France/Irak : Voilà ce qu’il s’est passé dans le vestiaire des Bleus pendant la pause interminable

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’une mi-temps dure 15 minutes, pour la rencontre entre l’équipe de France et l’Irak, ça a été beaucoup plus. En effet, en raison des orages autour du stade à Philadelphie, on a assisté à une interruption longue de 2 heures. Forcément, il a fallu s’occuper pendant ce long temps d’attente. Didier Deschamps et Jules Koundé ont alors dévoilé ce qui a pu se passer dans le vestiaire des Bleus.

Etant donné les risques d’orage lors de la rencontre entre la France et l’Irak, il fallait s’attendre à une possible interruption du match. C’est ce qui est arrivé, mais voilà que ça a duré très longtemps étonné le protocole. Ainsi, rentré au vestiaire à la mi-temps, les joueurs français et irakiens ne sont finalement revenus sur la pelouse du stade de Philadelphie que deux heures plus tard. Forcément, de chaque côté, il a fallu s’occuper pendant ce laps de temps. Quelles sont alors été les activités dans le vestiaire de l’équipe de France ?

« On discutait, on rigolait » La question a justement été posée à Jules Koundé après la rencontre. Au micro de M6, le défenseur de l’équipe de France en a dit plus sur cette pause interminable, confiant alors : « Au départ, comme on ne savait pas trop, on est resté actif, un peu de vélo, de la mobilisation. Et après, comme on n’avait plus d’heure, on discutait, on rigolait. Et quand on a eu l’heure on s’est reconcentré et puis voilà ».