Coupe du monde 2026 - France/Irak : «Nerveusement, c’était très difficile», la première fois lunaire de Kylian Mbappé

Mission accomplie pour l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps ont pris le meilleur sur l’Irak au Lincoln Financial Field dans la nuit de lundi à mardi au terme d’un match qui a duré bien plus que la traditionnelle heure et demi. Et ce, en raison des conditions climatiques. La pluie et les orages ont retardé l’entame de la seconde période comme le stipule le protocole mis en place par les autorités locales. Une pause de presque deux heures dans les vestiaires à la mi-temps pour les deux sélections, ce que Kylian Mbappé et les Bleus n’avaient jamais vécu.
Lundi soir, les supporters de l’équipe de France retenaient leur souffle. En effet, les conditions climatiques agitées en terme de précipitations du côté de Philadelphie laissaient planer le doute d’un report du match contre l’Irak pour cette deuxième journée du Groupe I de la Coupe du monde 2026. Les autorités locales, à la vue d’un éclair dans un rayon de 10 KM, prennent la précaution d’arrêter momentanément le match pendant 30 minutes le temps que ça se calme et que d’autres éclairs ne fassent pas leur apparition.
«Rester 1h30, quasiment 2h, dans le vestiaire et rester concentrés, c'est très difficile»
C’est exactement ce qui s’est passé à la mi-temps de France-Irak dans la nuit de lundi à mardi en Pennsylvanie. De quoi initialement reporter la reprise à minuit et demi heure française, puis à 1h du matin. Au final, la pause a duré deux heures avant que les deux sélections puissent disputer la seconde période sur une pelouse qui avait été grandement impactée par l’eau. Ce qui a eu le don d’agacer Kylian Mbappé qui avait relevé un travail des jardiniers quasi inexistant dans la zone d’attaque des Bleus contrairement à la défense. Pendant l’attente, le temps fut long pour ce moment inédit dans la carrière du capitaine de l’équipe de France. « C'était une soirée très longue, on a passé beaucoup de temps, émotionnellement et nerveusement c'est très difficile parce qu'on devait rester très concentrés et concernés dans le vestiaire. Rester 1h30, quasiment 2h, dans le vestiaire et rester concentrés, c'est très difficile, ça demande beaucoup. Les joueurs ont faut un grand effort, le staff aussi ».
«Je pense qu'il y a deux ou trois temps un peu moins forts qu'on aurait pu mieux gérer»
« On a fait le boulot. On est très contents d'avoir joué de la manière dont on a joué, on va essayer d'analyser tout ça ces prochains jours pour voir ce qu'on peut améliorer parce que je pense qu'il y a deux ou trois temps un peu moins forts qu'on aurait pu mieux gérer. Mais dans l'ensemble, c'est une belle soirée ». a conclu Kylian Mbappé en zone mixte à Philadelphie, des propos relayés par RMC Sport. L’équipe de France s’est qualifiée pour les 1/6èmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à ce succès sur le score de 3 buts à 0.