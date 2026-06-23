Coupe du monde 2026 - France/Irak : «Nerveusement, c’était très difficile», la première fois lunaire de Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mission accomplie pour l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps ont pris le meilleur sur l’Irak au Lincoln Financial Field dans la nuit de lundi à mardi au terme d’un match qui a duré bien plus que la traditionnelle heure et demi. Et ce, en raison des conditions climatiques. La pluie et les orages ont retardé l’entame de la seconde période comme le stipule le protocole mis en place par les autorités locales. Une pause de presque deux heures dans les vestiaires à la mi-temps pour les deux sélections, ce que Kylian Mbappé et les Bleus n’avaient jamais vécu.

Lundi soir, les supporters de l’équipe de France retenaient leur souffle. En effet, les conditions climatiques agitées en terme de précipitations du côté de Philadelphie laissaient planer le doute d’un report du match contre l’Irak pour cette deuxième journée du Groupe I de la Coupe du monde 2026. Les autorités locales, à la vue d’un éclair dans un rayon de 10 KM, prennent la précaution d’arrêter momentanément le match pendant 30 minutes le temps que ça se calme et que d’autres éclairs ne fassent pas leur apparition.

«Rester 1h30, quasiment 2h, dans le vestiaire et rester concentrés, c'est très difficile» C’est exactement ce qui s’est passé à la mi-temps de France-Irak dans la nuit de lundi à mardi en Pennsylvanie. De quoi initialement reporter la reprise à minuit et demi heure française, puis à 1h du matin. Au final, la pause a duré deux heures avant que les deux sélections puissent disputer la seconde période sur une pelouse qui avait été grandement impactée par l’eau. Ce qui a eu le don d’agacer Kylian Mbappé qui avait relevé un travail des jardiniers quasi inexistant dans la zone d’attaque des Bleus contrairement à la défense. Pendant l’attente, le temps fut long pour ce moment inédit dans la carrière du capitaine de l’équipe de France. « C'était une soirée très longue, on a passé beaucoup de temps, émotionnellement et nerveusement c'est très difficile parce qu'on devait rester très concentrés et concernés dans le vestiaire. Rester 1h30, quasiment 2h, dans le vestiaire et rester concentrés, c'est très difficile, ça demande beaucoup. Les joueurs ont faut un grand effort, le staff aussi ».