Coupe du monde 2026 - Algérie : «Créer mon propre chemin», Luca Zidane passe aux aveux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France ou l'Algérie ? Luca Zidane a fait un choix différent de celui de son illustre père Zinedine. Champion du monde et d'Europe avec les Bleus, Zinedine Zidane a témoigné de la volonté de son fils de 28 ans de représenter les Fennecs avec lesquels il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. Ce dernier a vidé son sac sur le patrimoine difficile à porter dans le football qui est le sien de naissance.

Qu'il peut être difficile d'écrire sa propre histoire dans la même discipline que son père. D'autant plus lorsque le paternel est une icône mondialement reconnue pour ses accomplissements et ses succès dans le domaine en question. Il n'y a qu'à s'attarder sur la carrière de footballeur déjà terminée d'Enzo Zidane Fernandez depuis 2023 à l'âge de 28 ans seulement. Le milieu offensif, jouant au même poste que son père Zinedine, a vécu cette expérience. L'un de ses frères, Luca Zidane est pour sa part gardien de but et peut avancer avec moins de pression.

«Avec nos frères, on est habitués depuis petit qu'ils nous comparent à notre père» D'autant plus qu'il a choisi de représenter l'Algérie en hommage à son grand-père notamment comme il l'a révélé il y a plusieurs mois. Pour Onze Mondial, Luca Zidane s'est confié sur le poids du nom Zidane sur sa vie et sa carrière. « Le nom Zidane, je le porte avec fierté. C'est le nom de mes grands-parents. Après dans le foot, c'est sûr qu'il y a des moments où tu es plus exposé à la critique que d'autres joueurs. Surtout dans les moments un peu compliqués, ça peut être un frein. Avec nos frères, on est habitués depuis petit qu'ils nous comparent à notre père. Mais ça fait partie du jeu. Ca ne nous dérange pas du tout ».