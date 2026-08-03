«Il y a un effet domino avec six joueurs à Paris» : Comment les départs annoncés de Bradley Barcola et d’un autre attaquant ont chamboulé le mercato du PSG

Pierrick Levallet

Les choses sont en train de s’animer du côté du PSG sur le mercato. Le club de la capitale pourrait très bien perdre Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. Et les probables départs des internationaux français et sénégalais aurait chamboulé les plans des Rouge-et-Bleu sur les marchés des transferts, puisque cela les a poussé à se positionner sur Mika Godts.

Le mercato du PSG est agité en ce moment. Le club de la capitale passe à la vitesse supérieure dans son recrutement. Les dirigeants parisiens sont en train de finaliser la venue de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco. Mais ce n’est pas tout. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient également avancé rapidement pour le transfert de Mika Godts. Mais si les doubles champions d’Europe en titre se sont positionnés sur l’ailier de 21 ans de l’Ajax Amsterdam, c’est surtout parce que les départs probables de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye les ont poussé à le faire.

«Le PSG est aussi sur Mika Godts parce que Ibrahim Mbaye va partir» « Il faut mentionner quelque chose sur le PSG. Gonçalo Ramos est parti, Maghnes Akliouche arrive, Kang-In Lee est parti. Ibrahim Mbaye devrait partir. Et il y a la situation de Bradley Barcola et le nom de Ferran Torres. [...] Le PSG est aussi sur Mika Godts parce que Ibrahim Mbaye va partir. Et il y a aussi la situation de Bradley Barcola, qui est désiré par Liverpool. Ce sont les scénarios qui animent le mercato du PSG, c’est très agité. Il y a un effet domino avec six joueurs à Paris » a confié le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Direction la Premier League pour Barcola et Mbaye ? Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Bradley Barcola n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool sur le mercato. Et plus le temps passe, plus cette tendance semble se confirmer. Ibrahim Mbaye, lui aussi, pourrait prendre la direction de la Premier League. Ces deux possibles départs auraient chamboulé les plans du PSG, qui ont finalement décidé de se positionner rapidement sur le dossier Mika Godts.