Ça bouge enfin sur le mercato du PSG : Voilà les quatre joueurs qui peuvent rejoindre Luis Enrique à Paris !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A un mois de la fin du mercato estival, le PSG n'a pas encore accueilli de nouvelle recrue dans son effectif malgré plusieurs noms qui ont beaucoup circulé. Pourtant, dans le sens des départs, le club a déjà fait beaucoup de bénéfices en dépassant les 150M€. Les choses pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines voire les prochains jours avec plusieurs dossiers qui sont déjà bien avancés.

Depuis le début du mercato estival, le PSG s'est montré plutôt actif. Malgré de nombreuses rumeurs, le club n'a toujours pas validé le moindre transfert dans le sens des arrivées. Alors que le transfert de Randal Kolo Muani vient d'être négocié, il faut s'attendre à plusieurs gros recrutements puisque pas moins de quatre noms pourraient faire leurs valises en direction de la capitale française.

Le PSG attend Maghnes Akliouche Pisté depuis des mois par Luis Enrique notamment, Maghnes Akliouche se rapproche du PSG ces derniers temps. En effet, l'attaquant monégasque, qui a disputé la Coupe du monde 2026 avec l'Equipe de France le mois dernier, est un joueur emblématique du club de la Principauté sur les radars depuis un moment déjà. Sous contrat jusqu'en 2028, il pourrait faire son arrivée au PSG bientôt, lui qui a déjà donné son feu vert. Comme le rappelle Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, la somme investie pour le recruter serait de 50M€, soit exactement la somme que le PSG va récolter pour le transfert de Randal Kolo Muani vers la Juventus de Turin, estimé à 38M€ avec 12M€ de bonus.

Le PSG accélère pour Mika Godts L'un des dossiers surprises de cet été a pris de l'ampleur ces dernières heures puisque Mika Godts fait partie des pistes envisagées pour un recrutement cet été. Le Belge de 21 ans a réalisé une belle saison à l'Ajax Amsterdam mais l'intérêt du PSG, double champion d'Europe en titre, est forcément très attrayant. Le joueur de 21 ans pourrait permettre d'apporter un peu plus de solutions sur l'aile gauche, lui qui compte 17 buts et 12 passes décisives en Eredivisie la saison dernière.