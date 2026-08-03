Vente de la Coupe du monde - Le Qatar intervient après le retrait du projet de Gianni Infantino : «Ils passent pour le chevalier blanc», Daniel Riolo s’agace !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Président de la FIFA, Gianni Infantino avait pour projet de créer une société commerciale pour vendre une partie de la Coupe du monde. Face à l'indignation suscité partout dans le monde et la menace de boycott de la part de l'UEFA, le gérant italo-suisse de 56 ans a annoncé l'abandon de ce projet. Le Qatar n'a pas manqué d'apporter son soutien à Gianni Infantino, une initiative qui a agacé Daniel Riolo.

Après une édition 2026 qui a vu naître de nombreuses polémiques autour de lui, Gianni Infantino n'est plus en odeur de sainteté en tant que président de la FIFA. Son projet n'a pas ravi grand monde, si ce n'est le Qatar qui n'a pas hésité à réagir publiquement aux agissements du dirigeant. L'arrivée d'investisseurs privés à la FIFA ne verra donc pas le jour tout de suite mais le Qatar salue l'effort.

« La proposition avait du mérite » Dans un communiqué publié quelques heures après l'annonce de la nouvelle, le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani a tenu à apporter son soutien à Gianni Infantino, une voix amicale rare en ce moment. « La Fédération qatarie de football (QFA) soutient pleinement les efforts du président Infantino pour continuer à faire grandir et à renforcer de manière globale le jeu » peut-on lire. Le Qatar a tenu également à « saluer la décision du président de la FIFA Gianni Infantino de retirer sa proposition sur la FIFA Forward Enterprise dans l'intérêt de la communauté footballistique globale » tout en faisant part de ses encouragements pour cette idée. « La proposition avait du mérite » conclut le communiqué. Un communiqué qui a fait réagir Daniel Riolo.

Daniel Riolo enrage après l'intervention du Qatar Sur X, en réponse à un article sur la réaction du Qatar, Daniel Riolo n'a pas hésité à charger, reprochant à l'émirat de jouer sur tous les tableaux, comme au PSG. « Comme d’habitude le double jeu classique. Comme à l’époque de la Superligue. Et ensuite ils passent pour le chevalier blanc. Les gogos et qatarix avalent » regrette le chroniqueur de l'After Foot. De son côté, Gianni Infantino pourrait voir sa place de président de la FIFA sérieusement menacée...