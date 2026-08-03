Mercato - Le PSG veut recruter Zion Suzuki : Le gardien japonais a déjà recalé un grand club européen dans le passé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Âgé de 23 ans, Zion Suzuki pourrait devenir la prochaine recrue estivale du PSG. Le club parisien vient de transmettre une offre de 33M€ à Parme pour recruter l’international Japonais. Ayant connu un parcours atypique, le portier né en 2002 a une grosse personnalité, lui qui n’a pas hésité à recaler un grand club européen lorsqu’il évoluait encore au Japon.

Depuis quelques jours, le PSG a accéléré au niveau de son mercato estival. Plusieurs joueurs sont susceptibles de rejoindre le club de la capitale dans les prochaines semaines à l’image de Mika Godts (Ajax Amsterdam) ou encore de Ferran Torres (FC Barcelone). Si aucun mouvement n’était attendu au poste de gardien de but, les doubles champions d’Europe en titre ont récemment avancé leurs pions concernant Zion Suzuki ! Âgé de 23 ans, le gardien de Parme s’est illustré lors de la Coupe du Monde 2026 avec le Japon.

Le PSG a formulé une première offre à Parme pour Suzuki Convaincu par son profil et par le possible départ de Lucas Chevalier cet été, le PSG a décidé de le recruter. Comme l’a révélé le journaliste Fabrizio Romano ce dimanche, le club de la capitale a transmis une première offre à hauteur de 33M€ auprès du club italien afin de recruter le Japonais. Zion Suzuki, devenu l’une des belles promesses de Serie A sous les couleurs de Parme, a un parcours de carrière véritablement atypique. Formé du côté des Urawa Red Diamonds, Suzuki avait ensuite découvert l’Europe lors de la saison 2023-2024 du côté de Saint-Trond en Belgique.

Le Japonais a déjà recalé Manchester United Transféré à Parme en 2024, Zion Suzuki s’impose comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Comme l’indique l’Equipe, le Japonais est doté d’une grande personnalité. Alors qu’il évoluait encore chez les Urawa Red Diamonds en D2 japonaise en 2023, le potentiel futur gardien du PSG avait alors recalé Manchester United qui avait tenté de le recruter. « Je prends comme un compliment le fait que l'on dise de moi que j'ai une forte personnalité. Après avoir pris le temps d'analyser l'avenir qui m'y attendait, j'ai conclu qu'il était important de progresser par étapes », affirmera Zion Suzuki à ce sujet.