Mercato - Le PSG est sous le charme : Voilà le gros projet réservé à Zion Suzuki après le départ de Kang-In Lee

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très préoccupé par la situation de son gardien depuis l'année dernière, le PSG a une nouvelle piste en cette période de mercato estival. En effet, le club de la capitale est clairement sur la piste de Zion Suzuki, gardien de Parme depuis 2024 qui sort d'une Coupe du monde 2026 où il a montré tout de même de belles qualités. Son recrutement pourrait faire l'affaire du PSG dans le cadre de son marché avec l'Asie notamment.

Depuis le début du mercato, le PSG n'a connu que des départs pour le moment. En effet, après Gonçalo Ramos, c'est Lee Kang-in qui a quitté le club pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Le Sud-Coréen a montré de belles qualités mais était un peu bloqué par la concurrence. Cela reste un petit coup dur pour le PSG qui a vu partir une figure importante du football asiatique. Le recrutement de Zion Suzuki pourrait faire une pierre deux coups.

Le PSG fonce sur Zion Suzuki Jeune gardien de 23 ans, Zion Suzuki évolue à Parme en Serie A depuis 2024. L'international japonais vient de disputer la Coupe du monde 2026 et il a plutôt fait parler de lui, malgré l'élimination du Japon en 16èmes de finale de la compétition contre le Brésil (2-1). Le gardien de but est très clairement ciblé par les doubles champions d'Europe, qui ont déjà pris contact avec le joueur. Lié au club italien jusqu'en 2029, Suzuki a connu une belle saison malgré une fracture de la main venue perturber sa progression au milieu de l'année. Il est estimé à 30M€ à l'heure actuelle par Transfermarkt.

Zion Suzuki, un bon remplaçant à Lee Kang-in Ces dernières années, le football asiatique a pu briller en Europe par l'intermédiaire de quelques individualités comme Son Heung-min en Angleterre. Avec le PSG, Lee Kang-in a fait partie de l'effectif vainqueur de la Ligue des champions deux fois d'affilée, assez pour le faire rayonner en Corée du Sud et en Asie en général. Avec son départ, le PSG perd un peu son rayonnement sur le marché asiatique. D'après le journaliste Romain Collet-Gaudin sur X, le PSG veut faire son de Zion Suzuki son nouvel ambassadeur pour le marché asiatique. Il aurait tout du successeur idéal de Lee Kang-in à cette position, ce qui rajoute forcément à la volonté de le recruter. Le dossier ne sera pas simple.