Vente de la Coupe du monde : Sous la pression, Gianni Infantino fait machine arrière et abandonne : «Il est apparu clairement que ce projet a créé des divisions»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un communiqué publié ce samedi, la FIFA et Gianni Infantino ont annoncé la fin de leur projet de création d’une société commerciale dans l’optique de vendre des parts de la Coupe du monde. Un projet très contesté par plusieurs personnalités et instances du monde du football ces derniers jours.

Gianni Infantino a finalement renoncé. Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, la FIFA et son président ont annoncé la fin de leur projet d’ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés. Une décision prise à la suite des nombreuses critiques dont il a fait l’objet ces derniers jours, alors que l’UEFA avait même menacé d’un boycott de la compétition.

« Le mettre en œuvre que si une majorité des associations membres de la FIFA y était favorable » « Le projet FIFA Forward Enterprise avait pour objectif de fournir une base permettant de renforcer davantage nos associations membres de la FIFA et notre sport à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays où le soutien est le plus nécessaire. Et surtout, comme nous l’avons dit dès le départ, de ne le mettre en œuvre que si une majorité des associations membres de la FIFA y était favorable et toujours dans le cadre d’un processus de consultation avec celles-ci, le Conseil de la FIFA, les confédérations et l’ensemble des parties prenantes », a écrit Gianni Infantino, dans le communiqué de la FIFA.

« Cette proposition ne sera pas mise en œuvre » « Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que ce projet a créé des divisions qui, quel que soit le niveau de soutien dont il bénéficie, ne servent plus l’objectif initialement fixé. Notre objectif a toujours été – et restera toujours – d’unir et d’améliorer. En conséquence, cette proposition ne sera pas mise en œuvre », a poursuivi Gianni Infantino. « À l’avenir, j’ai l’intention de réunir à nouveau toutes les parties concernées dans les jours et les semaines à venir, dans un esprit d’intérêt commun pour notre sport, et dans le but de poursuivre le développement du football partout dans le monde, en particulier dans les pays qui ont le plus besoin de notre soutien. »