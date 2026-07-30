Elle a perdu gros à cause de Lionel Messi et l’Argentine à la Coupe du monde 2026 : Une Tiktokeuse demande de l’argent à ses followers, «je ne sais pas comment je vais m’en sortir»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En assistant à la défaite de l’Albiceleste face à l’Espagne (0-1) lors de la finale de la Coupe du monde le 19 juillet dernier, Martina Méndez a vu son rêve de décrocher le gros lot s'évanouir. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, cette supportrice argentine a lancé un appel à l’aide pour rembourser sa dette.

Tenante du titre, l’Argentine de Lionel Messi a bien cru pouvoir réaliser un incroyable doublé à la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après s’en être sorti contre le Cap-Vert (3-2), l’Egypte (3-2), la Suisse (3-1) et l’Angleterre (2-1), l’Albiceleste s’est finalement incliné en finale face à l’Espagne (0-1) au terme d’une rencontre totalement maîtrisée par la Roja. « La douleur est très vive et cette blessure aura du mal à cicatriser, avait réagi Lionel Messi sur Instagram, au lendemain de ce revers logique. Les matchs que nous avons renversés en donnant tout, et qui resteront à jamais gravés dans les mémoires [...]. Aujourd'hui, il est difficile d'apprécier à sa juste valeur ce que nous avons accompli, mais cette équipe a atteint deux finales consécutives de la Coupe du monde. » Une douleur partagée par Martina Méndez, une Argentine qui a perdu gros en voyant l’Espagne triompher.

Une tiktokeuse argentine lance un appel aux dons Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la Tiktokeuse a lancé un appel à ses abonnés pour récupérer les 15 millions de pesos dépensés pour la finale du Mondial, soit environ 8700€. « J'ai misé 15 millions de pesos sur la victoire de l'Argentine, de l'argent qui ne m'appartenait pas, que je n'avais pas mis de côté. Sur Mercado Pago, on entre sa carte de crédit et on peut effectuer un virement via cette plateforme. J’ai transféré l’argent sur le compte de mon frère et c’est lui qui s’est chargé de placer le pari. On a perdu et j’ai failli en mourir. Je vais devoir payer le mois prochain, comme n’importe qui d’autre, 15 millions de pesos, alors que je n’en ai même pas 5 », a-t-elle expliqué. Un appel au don devenu viral en Argentine, suscitant davantage la moquerie que la compassion.

"Aposté 15 millones con la tarjeta de crédito a que Argentina iba a ganarle a España en la final del Mundial porque quería tener mi propia casa. Muchas tarotistas decían que íbamos a ganar y yo confié. Si 15.000 personas me transfieren $1.000, llegaría": el drama de una tiktoker. pic.twitter.com/leS5zr0AhM — MDZ Online (@mdzol) July 29, 2026

« Si je pariais les 15 millions de pesos et que l’Argentine gagnait, on me verserait 33 millions » « Si j’ai fait ça, c’est parce que j’ai acheté un terrain récemment et que j’ai dépensé toutes mes économies. On n’avait pas l’argent pour le payer, cette opportunité s’est présentée et on a décidé d’en profiter. On a acheté le terrain et on le paie en 60 mensualités. L’idée, c’était que si je pariais les 15 millions de pesos et que l’Argentine gagnait, on me verserait 33 millions. Je me suis dit : « On va gagner, il n’y a aucune chance de perdre », et j’y ai mis toute ma confiance », enchaîne Martina Méndez, désespérée à l’idée de rembourser ce montant.