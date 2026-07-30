Coupe du monde 2026 : Zidane pense savoir ce qui a manqué à Deschamps, une révolution se prépare en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France avait signé un parcours parfait avec sept victoires en autant de rencontres disputées pendant la Coupe du monde 2026. Néanmoins, les hommes de Didier Deschamps sont tombés sur un os en demi-finale avec l’Espagne qui a surclassé les Bleus (2-0). Une défaite amère pour le désormais ex-sélectionneur remplacé par Zinedine Zidane. Le nouveau coach de la sélection tricolore a effectué sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions et aurait déjà décelé le point qui a fait défaut à Deschamps lors du Mondial, la zone à révolutionner selon lui.

Quatorze années, sept compétitions majeures, trois finales disputées et une Coupe du monde remportée. Voici le palmarès de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France avec un sacre en Ligue des nations en 2021. La grosse page DD a été tournée après le Mondial 2026 perdu face à l’Espagne en demi-finale (0-2). Les Bleus ont été battus par le collectif espagnol bien huilé qui était dans la continuité de son succès à l’Euro 2024. Le doublé a donc été fait par le groupe de Luis de la Fuente et ses armes non négligeables au milieu de terrain avec le Ballon d’or 2024 Rodri, le double champion d’Europe avec le PSG Fabian Ruiz sans oublier Dani Olmo, Pedri et Mikel Merino pour ne citer qu’eux.

«Une nouvelle étape va désormais s’ouvrir, mais avec la même ambition : voir l’équipe de France gagner» La densité de l’entrejeu de La Roja pourrait bien être la clé de son succès à la Coupe du monde qui a sonné le glas de l’aventure de plus d’une décennie de Didier Deschamps pour qui Zinedine Zidane a rendu hommage mardi au siège de la Fédération française de football mardi lors de sa présentation officielle au poste de sélectionneur jusqu’en 2030. « J’ai connu l’équipe de France en étant gamin, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver chez les A. Aujourd’hui, en devenir le sélectionneur représente le summum. Je donnerai tout pour que la France reste au sommet. Je voudrais aussi féliciter Didier Deschamps pour ces quatorze années à la tête de l’équipe de France. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Je pense que tout le monde t’est reconnaissant pour le travail réalisé. Je voulais simplement te dire bravo. Une nouvelle étape va désormais s’ouvrir, mais avec la même ambition : voir l’équipe de France gagner. Le président m’a choisi pour prendre la relève et j’ai désormais hâte de me mettre au travail ».

«"Président, je sais comment gagner". J’ai senti quelqu’un qui avait l’envie et la confiance pour mener nos Bleus» Lors de ce point presse, Philippe Diallo a dévoilé les coulisses du processus de nomination de Zinedine Zidane entamé en février 2025 quelques semaines après l’annonce officielle de Didier Deschamps concernant son départ une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Lors de cet entretien avec le Ballon d’or 98, le président de la FFF expliquait avoir reçu une garantie de succès de la part de Zidane. « Il m’a dit : "président, je sais comment gagner". J’ai senti quelqu’un qui avait l’envie et la confiance pour mener nos Bleus ». Mais comment Zinedine Zidane va-t-il s’y prendre ?