Pogacar, Evenepoel, Seixas... Voilà les 10 coureurs qui ont obtenu les plus gros gains sur le Tour de France 2026

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme chaque année, le Tour de France s'est montré particulièrement généreux en dotation. Sans surprise, Tadej Pogacar écrase également le classement des primes obtenues durant la Grande Boucle. Paul Seixas, quatrième au classement général s'en tire aussi très bien. Découvrez le Top 10 des coureurs qui ont obtenu les plus chèques.

Avec l'abandon de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar s'est retrouvé sans rival cette année. Déjà que la Danois était distancé au moment de se retirer du Tour de France, sans lui, le Slovène a écrasé la concurrence en remportant la Grande Boucle pour la cinquième fois de sa carrière. Un record qu'il partage avec Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Et sans surprise, le leader de l'équipe UAE Team-Emirates survole également le classement des primes récoltées durant cette Grande Boucle.

Pogacar écrase tout et a gagné 2,5 fois plus que le deuxième du classement En effet, en additionnant toutes les primes, Tadej Pogacar a récolté 611 980€. Il faut dire que la victoire finale lui a permis d'obtenir 500 000€ auxquels il faut ajouter 55 000€ pour ses 5 victoires d'étapes et 8 000€ pour le port du Maillot Jaune pendant 16 jours. On peut également ajouter 4 700€ pour ses passages dans les cols sans oublier sa deuxième place au classement du meilleur grimpeur (15 000€) ou encore sa sixième place au classement par points (3 000€). Le reste a été obtenu essentiellement par ses classements dans les étapes, puisque Tadej Pogacar était évidemment régulièrement placé lorsqu'il ne gagnait pas. Au total, le quintuple vainqueur du Tour de France a gagné quasiment 2,5 fois plus que le deuxième du classement Remco Evenepoel (247 800€). Le Belge a glané près de 80% de cette somme grâce à sa deuxième place au général qui lui a rapporté 200 000€ sans oublier ses 2 victoires d'étapes qui lui ont permis d'empocher 22 000€. Sans surprise, le troisième de ce classement est également le troisième à l'arrivée de la Grande Boucle à savoir Isaac Del Toro (155 450€) qui a récolté 100 000€ avec sa place sur le podium et 20 000€ grâce à son Maillot Blanc, sans oublier sa victoire d'étape à Barcelone.

Seixas devancé par Carapaz Il faut finalement à la quatrième place pour ne pas retrouver un copier-coller du classement général. En effet, Richard Carapaz, huitième à l'arrivée, a glané 103 570€ grâce à une dernière semaine de folie. L'Equatorien a fait la différence en remportant 2 victoires d'étapes (22 000€) ce qui a conforté son Maillot à pois (25 000€) et lui a permis d'être désigné super combatif de cette édition (20 000€). Carapaz é également franchi de nombreux cols en très bonne position, ce qui a ajouté 7 750€ à sa cagnotte. Paul Seixas tombe donc à la cinquième place avec 102 830€. Il devance un autre Français, à savoir Lenny Martinez (75 530€), et Mads Pedersen (69 290€) qui a remporté le Maillot Vert (25 000€), mais qui a aussi récupéré 17 500€ en terminant 15 fois dans les trois premiers des sprints intermédiaires. Les autres sprinteur Jasper Philipsen, Tim Merlier et Olav Kooij concluent ce top 10.