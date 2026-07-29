Tour de France 2026 : Voilà le salaire de Paul Seixas... et le montant va vous surprendre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième du Tour de France, Paul Seixas continue d'impressionner et de monter en puissance. Ainsi, rapidement son avenir va revenir dans les discussions. Il faut dire que le salaire du prodige français est très loin des principaux cadors du peloton et que cela pourrait donc devenir un sujet.

Pour son premier Tour de France, Paul Seixas n'a pas déçu, restant dans la lutte pour le podium et le maillot blanc jusqu'au bout face à Isaac Del Toro. Et s'il a finalement terminé quatrième, cela reste une réussite pour le jeune coureur de 19 ans qui en a profité pour récupérer un joli pactole. En effet, L'EQUIPE a fait les comptes de ses gains et révèle que Paul Seixas a touché 102 830€, grâce à notamment à sa quatrième place au classement général, qui lui rapporte 70 000€, mais aussi à sa deuxième place au classement du meilleur jeune lui permet de récupérer 15 000€. Il est d'ailleurs le cinquième joueur ayant récupéré le plus de gains derrière les trois premiers du classement général Tadej Pogacar (611 980€), Remco Evenepoel (247 800€) et Isaac Del Toro (155 450€), mais également Richard Caparaz (103 570€), qui a remporté deux étapes dans les Alpes et qui a ramené le Maillot à pois à Paris.

Un salaire compris entre 150 000 et 350 000€ brut ? Les 102 830€ remportés par Paul Seixas représentent un montant qui est loin d'être anodin lorsqu'on le met en perspective avec son salaire. en effet, bien que les chiffres ne soient pas officiels, le média spécialisé L'Essentiel de l'éco s'est lancé dans une estimation du revenu du coureur français au sein de la Decathlon-CMA CGM. Ainsi, le média s'appuie sur trois indicateurs pour évaluer la rémunération de Paul Seixas : Mercato, fidélité, grille de marché. Concernant le premier indicateur, la « concurrence entre formations au budget parmi les plus élevés du peloton génère mécaniquement une pression haussière sur les offres », explique L'Essentiel de l'éco dans son article avant d'évoquer son deuxième critère : la fidélité. Le coureur de 19 ans est effectivement très épanoui au sein d'un environnement familier ce qui peut situer la rémunération « dans une zone intermédiaire — suffisamment attractive pour justifier la fidélité, sans atteindre les sommets des offres concurrentes ». Enfin, concernant le troisième indicateur, à savoir la grille du marché, le média explique « la majorité du peloton se situe entre 100 000 et 400 000€ annuels, et les premiers contrats des jeunes talents très courtisés s’inscrivent généralement dans une fourchette de 100 000 à 300 000€ », précisant au passage que les méga-contrats des stars tirent vers le haut la moyenne estimée à 538 000€ par an. Par conséquent, en croisant tous ces indicateurs, L'Essentiel de l'éco arrive à la conclusion que « la fourchette la plus crédible pour le salaire annuel de Paul Seixas se situe entre 150 000 et 350 000€ brut ».

Un salaire très éloigné des stars du peloton Une rémunération évidemment très importante pour un jeune coureur de 19 ans, mais qui se situe très loin des stars du peloton. Pour donner un ordre d'idée, avec un salaire annuel compris entre 150 000 et 350 000€, Paul Seixas touche entre 23 et 53 fois moins que Tadej Pogacar, qui reste de loin le coureur le mieux payé avec ces 8M€ annuel devant ses rivaux Remco Evenepoel (6,6M€ par an) et Jonas Vingegaard (5M€ par an), selon les estimations de Sportune. Le top 10 des coureurs les mieux payés au monde : 1) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) = 8M€ 2) Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) = 6,6M€ 3) Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) = 5M€ 4) Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) = 4 € 5) Wout van Aert (Visma Lease a Bike) = 4M€ 6) Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) = 4M€ 7) Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) = 2,7M€ 8) Adam Yates (UAE Team Emirates) = 2,7M€ 9) Egan Bernal (Netcompany Ineos) = 2,5M€ 10) Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos) = 2,5M€