Tour de France 2026 : Voilà le salaire de Paul Seixas... et le montant va vous surprendre

Quatrième du Tour de France, Paul Seixas continue d'impressionner et de monter en puissance. Ainsi, rapidement son avenir va revenir dans les discussions. Il faut dire que le salaire du prodige français est très loin des principaux cadors du peloton et que cela pourrait donc devenir un sujet.
Pour son premier Tour de France, Paul Seixas n'a pas déçu, restant dans la lutte pour le podium et le maillot blanc jusqu'au bout face à Isaac Del Toro. Et s'il a finalement terminé quatrième, cela reste une réussite pour le jeune coureur de 19 ans qui en a profité pour récupérer un joli pactole. En effet, L'EQUIPE a fait les comptes de ses gains et révèle que Paul Seixas a touché 102 830€, grâce à notamment à sa quatrième place au classement général, qui lui rapporte 70 000€, mais aussi à sa deuxième place au classement du meilleur jeune lui permet de récupérer 15 000€. Il est d'ailleurs le cinquième joueur ayant récupéré le plus de gains derrière les trois premiers du classement général Tadej Pogacar (611 980€), Remco Evenepoel (247 800€) et Isaac Del Toro (155 450€), mais également Richard Caparaz (103 570€), qui a remporté deux étapes dans les Alpes et qui a ramené le Maillot à pois à Paris.
Un salaire compris entre 150 000 et 350 000€ brut ?
Les 102 830€ remportés par Paul Seixas représentent un montant qui est loin d'être anodin lorsqu'on le met en perspective avec son salaire. en effet, bien que les chiffres ne soient pas officiels, le média spécialisé L'Essentiel de l'éco s'est lancé dans une estimation du revenu du coureur français au sein de la Decathlon-CMA CGM. Ainsi, le média s'appuie sur trois indicateurs pour évaluer la rémunération de Paul Seixas : Mercato, fidélité, grille de marché. Concernant le premier indicateur, la « concurrence entre formations au budget parmi les plus élevés du peloton génère mécaniquement une pression haussière sur les offres », explique L'Essentiel de l'éco dans son article avant d'évoquer son deuxième critère : la fidélité. Le coureur de 19 ans est effectivement très épanoui au sein d'un environnement familier ce qui peut situer la rémunération « dans une zone intermédiaire — suffisamment attractive pour justifier la fidélité, sans atteindre les sommets des offres concurrentes ». Enfin, concernant le troisième indicateur, à savoir la grille du marché, le média explique « la majorité du peloton se situe entre 100 000 et 400 000€ annuels, et les premiers contrats des jeunes talents très courtisés s’inscrivent généralement dans une fourchette de 100 000 à 300 000€ », précisant au passage que les méga-contrats des stars tirent vers le haut la moyenne estimée à 538 000€ par an. Par conséquent, en croisant tous ces indicateurs, L'Essentiel de l'éco arrive à la conclusion que « la fourchette la plus crédible pour le salaire annuel de Paul Seixas se situe entre 150 000 et 350 000€ brut ».
Un salaire très éloigné des stars du peloton
Une rémunération évidemment très importante pour un jeune coureur de 19 ans, mais qui se situe très loin des stars du peloton. Pour donner un ordre d'idée, avec un salaire annuel compris entre 150 000 et 350 000€, Paul Seixas touche entre 23 et 53 fois moins que Tadej Pogacar, qui reste de loin le coureur le mieux payé avec ces 8M€ annuel devant ses rivaux Remco Evenepoel (6,6M€ par an) et Jonas Vingegaard (5M€ par an), selon les estimations de Sportune.
Le top 10 des coureurs les mieux payés au monde :
1) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) = 8M€
2) Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) = 6,6M€
3) Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) = 5M€
4) Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) = 4 €
5) Wout van Aert (Visma Lease a Bike) = 4M€
6) Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) = 4M€
7) Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) = 2,7M€
8) Adam Yates (UAE Team Emirates) = 2,7M€
9) Egan Bernal (Netcompany Ineos) = 2,5M€
10) Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos) = 2,5M€
Un sujet au cœur des discussions pour son avenir ?
Néanmoins, ces chiffres pourraient rapidement évoluer, notamment pour Paul Seixas, dont le contrat court jusqu'en 2027 chez Decathlon-CMA CGM. Et sans surprise, le prodige français est déjà très convoité sur le marché. L’équipe Pinarello Q36.5 serait même disposée à lui offrir « le plus gros contrat de l’histoire » selon le journaliste Daniel Benson. UAE Emirates-XRG et Netcompany-Ineos seraient également très intéressées par la signature de Paul Seixas qui pourrait ainsi faire une entrée fracassante dans le top 10 des coureurs les mieux payés du monde.
Néanmoins, Dominique Serieys, le patron de Decathlon-CMA CGM, assurait que l'offre financière ne sera pas le principal argument pour convaincre Paul Seixas de prolonger : « Ce serait trop simple. Cela ne marche pas comme ça. L’équipe va continuer de se structurer. On ne reste pas assis et plein de choses sont lancées de 2027 à 2032. Et là, il y a une écoute et des éléments rationnels lui donnant les garanties que c’est avec notre équipe qu’il pourra gagner. On a aussi démontré qu’on était capables de lui enlever un peu de pression en mettant le sprinteur Olav Kooij dans l’équipe pour qu’il ne soit pas focalisé sur une victoire d’étape. Et la symbiose entre eux a été parfaite. Dimanche, sur les Champs-Élysées, qui a roulé pour ramener Olav en tête ? C’est Paul ! » Le sujet de l'avenir du coureur de 19 ans va donc être largement commenté dans les prochains jours.