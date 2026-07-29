Trois coureurs de renom rejoingnent Paul Seixas : Decathlon-CMA CGM prépare une équipe pour gagner le Tour de France 2027 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième à l'arrivée du Tour de France, Paul Seixas a posé les bases d'un avenir qui s'annonce radieux. Mais plus encore, c'est toute l'équipe Decathlon-CMA CGM qui a impressionné en accompagnant parfaitement son leader en montagne. Forte de cette montée en puissance, l'équipe française a bien l'intention de poursuivre sur sa lancée en recrutant de nouveaux coureurs. Et le nom de trois d'entre eux ont fuité.

Pour son premier grand Tour à seulement 19 ans, Paul Seixas n'a pas déçu. Quatrième de la Grande Boucle, le prodige français a tout découvert cet été à savoir la pression médiatique du Tour de France, surtout pour un coureur tricolore, mais également la difficulté d'enchaîner trois semaines. Par conséquent, le fait de terminer au pied du podium, tout en étant à la lutte pour le maillot blanc jusqu'au bout, est globalement très positif. Mais surtout, Paul Seixas n'a pas manqué de se réjouir du niveau de son équipe. La capacité de Decathlon-CMA CGM de rivaliser avec des mastodontes telle quel UAE Team-Emirates, Visma Leas-a-Bike ou encore Red Bull-Bora-Hansgrohe et Lidl-Trek était incertaine. Mais Bol, Hoole, Prodhomme, Paret-Peintre, Riccitello et Benoot ont parfaitement épaulé Paul Seixas, tandis qu'Olav Kooij a rempli sa mission en remportant une étape au sprint. « On peut noter plusieurs choses, mais la première, c'est que l'équipe a été très solide. Chapeau à tous ces mecs », s'était empressé de confier le prodige de 19 ans après l'étape finale du Tour de France. « Ce qu'on a fait reste un très gros résultat, on a un gros collectif pour les années à venir, on peut en être fiers », confirmait à son tour Nicolas Prodhomme, principal lieutenant de Paul Seixas en montagne.

Decathlon-CMA CGM va annoncer «quatre ou cinq recrues» C'est donc une excellente nouvelle pour le futur. D'autant plus que l'équipe Decathlon-CMA CGM ne compte pas en rester là. Par la voix de son patron, Dominique Serieys, la formation française promet effectivement qu'elle va se renforcer. « On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues qu’on va annoncer à la rentrée de septembre. En tout cas, on a identifié les composants et l’évolution que l’équipe aura. Parce qu’aujourd’hui, une équipe se construit avec beaucoup d’équipiers. Et pas que sur le Tour de France. En tout cas, je le répète, la conviction que Paul doit avoir, et que nous avons déjà, c’est que c’est avec nous qu’il va gagner », a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien, avant de souligner également l'apport de Romain Bardet dans les prochains mois : « Il a d’ailleurs déjà gagné des courses. Et n’oublions pas l’arrivée de Romain Bardet comme patron du pôle sport. On va continuer à se renforcer pour être meilleurs que les autres. Et qu’on retienne que Paul a 19 ans. Demain, quelle que soit la durée de notre renouvellement, trois ou cinq ans, il aura juste 23 ou 24 ans ».

Sivakov, O'Connor et De Plus ont signé ? L'idée est donc claire, renforcer un collectif déjà très prometteur afin d'entourer du mieux possible Paul Seixas dès le Tour de France 2027 sur lequel il pourrait se présenter avec des ambitions bien plus élevées que cette saison. Et bien que pour Dominique Serieys ait logiquement gardé le secret concernant le nom des futures recrues, L'EQUIPE dévoile les trois premiers renforts de Decathlon-CMA CGM. Il s'agira de Pavel Sivakov (UAE Emirates-XRG), Ben O'Connor (Jayco AlUla) et Laurens De Plus (Netcompany Ineos). « Ils ont déjà signé », assure le quotidien, qui précise que le recrutement n'est pas terminé puisque deux autres coureurs doivent encore arriver au sein du collectif Decathlon-CMA CGM. Avec les arrivées de Sivakov, O'Connor et De Plus, Paul Seixas va pouvoir être entouré de coureurs très expérimentés, et qui sont tous les considérés comme des valeurs sûres du peloton et d'excellents coéquipiers.

Une volonté de convaincre Paul Seixas de rester L'idée de Decathlon-CMA CGM derrière ce recrutement est clairement d'envoyer un message fort à Paul Seixas pour son avenir. Son contrat s'achève à l'issue de la saison 2027, et il fait évidemment l'objet de nombreuses convoitises puisque l'immense majorité des équipes veulent recruter le coureur de 19 ans. Par conséquent, le prochain Tour de France pourrait être décisif dans le choix de Paul Seixas. S'il constate que le collectif bâti par Decathlon-CMA CGM lui permet de se battre pour le Maillot Jaune face aux superpuissances incarnées essentiellement par UAE Team-Emirates, autour de Tadej Pogacar et la Visma Leas-a-Bike de Jonas Vingegaard, nul doute le crack français verrait d'un bon œil une prolongation. Dans le cas contraire, il pourrait se laisser séduire par l'offre d'une grosse équipe.