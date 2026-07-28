«Il sera le seul décisionnaire» : Comment l’équipe Decathlon CMA CGM veut convaincre Paul Seixas pour son avenir après le Tour de France

Pierrick Levallet

Pour son premier Tour de France, Paul Seixas a épaté son monde sur cette édition 2026. Le phénomène de 19 ans a terminé quatrième au pied du podium. La question de son avenir chez Decathlon CMA CGM peut donc se poser. L’équipe entendrait toutefois présenter quelques arguments à son coureur pour le convaincre de rester.

Le sport français tient peut-être son nouveau phénomène. Après Kylian Mbappé dans le football, Victor Wembanyama dans le basket et Antoine Dupont ou encore Louis Bielle-Biarrey dans le rugby, le cyclisme peut désormais compter sur Paul Seixas. Le coureur de 19 ans a terminé quatrième de son premier Tour de France, au pied du podium. La question de son avenir peut donc se poser. Decathlon CMA CGM entendrait toutefois présenter quelques arguments pour le convaincre de rester. Et Mathieu Charpentier a déjà commencé à les énumérer.

«L'appétit vient en mangeant» « Le bilan est clairement réussi. On est à notre place, on a fait notre plan de marche. Paul Seixas est quatrième au classement général et on est quatrième au classement par équipe du Tour. Très honnêtement, les trois premiers étaient cette année au-dessus. On vise le top 3 mondial, donc on sait le travail qu'on a encore à fournir, mais on sait le chemin qui reste à parcourir pour atteindre le plus haut niveau mondial. Plusieurs enseignements sont à tirer. On savait que c'était un Tour d'apprentissage. Plein de choses sont à retenir : le bruit du public, les acouphènes qu'il a eus le soir, toute la pression médiatique... Tout ça, c'est de l'expérience emmagasinée et une peine gagnée pour l'année prochaine. Il a le mental d'un champion et il veut toujours gagner. Mais honnêtement, si on lui avait dit avant le Tour qu'à trois semaines de course, il serait dans la montée finale à la lutte pour le podium, il aurait signé. L'appétit vient en mangeant. On aurait aussi aimé une deuxième victoire d'étape avec Olav Kooij ou le podium, mais c'est très bien d'être ambitieux et de ne pas se satisfaire de ce qu'on a » a d’abord expliqué le directeur général délégué de Decathlon CMA CGM dans des propos rapportés par Cyclism’Actu.

«On va discuter tranquillement après le Tour» « Paul est très pointilleux, très exigeant, et ça en fait un champion. L'équipe a évolué aussi dans tous les domaines, de la récupération à la nutrition, et ça va nous amener encore plus haut. Concernant la grande question de son avenir, on va discuter tranquillement après le Tour. Paul a son libre-arbitre, personne n'est dans sa tête et il sera le seul décisionnaire. Nous, en tant qu'équipe, on sait qu'on a fait le maximum pour le convaincre qu'on était au niveau. On a prouvé qu'il était prêt, qu'on sait préparer nos coureurs et qu'on sait faire les bons choix. On a prouvé en tant qu'équipe qu'on était là » a ensuite ajouté Mathieu Charpentier.