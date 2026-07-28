Urska Zigart dévoile les secrets de sa vie privée avec Tadej Pogacar : «J'avais des doutes»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En décrochant un cinquième Tour de France, Tadej Pogacar est encore un peu plus entré dans la légende du cyclisme. Après ce nouvel exploit, le Slovène va pouvoir récupérer auprès de sa compagne Urska Zigart, également cycliste professionnelle. Et cette dernière se confie sur son quotidien avec l'un des plus grands coureurs de tous les temps.

La cohabitation avec un champion de la trempe de Tadej Pogacar qui vient d'entrer encore un peu plus dans la légende du sport en décrochant une cinquième victoire sur le Tour de France, devenant ainsi l'égal d'Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Le Slovène est désormais lancé dans sa quête d'un sixième Maillot Jaune pour devenir le plus grand. Mais avant de repenser à la compétition, le leader de l'équipe UEA Team-Emirates va prendre quelques jours de repos aux côtés de sa compagne Urska Zigart.

Urska Zigart se livre sur son couple avec Tadej Pogacar Des moments précieux, puisque le couple a un emploi du temps très chargé. Et pour cause, Urska Zigart est elle aussi cycliste professionnelle. La coureuse de l'équipe AG Insurance-Soudal raconte ainsi l'organisation pas toujours facile pour se dégager du temps avec Tadej Pogacar. « La logistique de la maison, c'est beaucoup de planification, d'arrangements, de respect mutuel pour nos envies personnelles. Évidemment, je comprends que Tadej est en train de réaliser l'incroyable dans le cyclisme... Peut-être que ni lui ni moi ne le réalisons encore, mais il est profondément gentil, il veut mon bien », raconte-t-elle auprès de L'EQUIPE.

«Il est profondément gentil, il veut mon bien» Présente sur les routes du Tour de France pour soutenir Tadej Pogacar, Urska Zigart sait également elle peut compter sur le quintuple vainqueur de la Grande Boulce lorsque c'est elle qui est sur la route. « Au Tour de Romandie l'an dernier, il m'encourageait chaque jour au bord de la route », se réjouit-elle avant de confier son bonheur d'être soutenue sur certaines courses : « On essaie de passer du temps ensemble aux Championnats d'Europe, du monde. Ces courses me rendraient nerveuse d'ordinaire mais l'avoir à mes côtés me tranquillise. J'espère avoir le même effet sur lui car ces courses ont été ses grands objectifs, ces dernières années. »