Tour de France 2026 : Voilà la jolie somme gagnée par Paul Seixas grâce à ses performances sur la Grande Boucle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième du Tour de France pour sa première apparition sur un grand Tour, Paul Seixas n'a pas déçu et confirme tout son talent. D'ailleurs, cela lui a permis de récolter un joli pactole grâce à ses performances. Seuls Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et Richard Caparaz ont gagné plus que le leader de la Decathlon CMA-CGM.

Présenté comme l'un des plus grands espoirs du cyclisme mondial, Paul Seixas était l'une des attractions de Tour de France 2026. Le coureur français disputait son premier grand Tour, et après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, il faisait partie des candidats au podium de cette Grande Boucle. Encore un peu tendre pour atteindre cet objectif malgré l'abandon de Jonas Vingegaard, Paul Seixas a néanmoins répondu aux attentes et prouvant qu'il était à la lutte avec les meilleurs, se classant finalement quatrième du classement général.

102 830€ pour Paul Seixas sur le Tour de France Et ses prestations lui permettent de récolter un joli pactole. En effet, bien qu'il soit très loin des gains de l'ogre Tadej Pogacar, Paul Seixas repart de ce Tour de France avec la coquette somme de 102 830€ dont une large partie est due à son classement final. Sa quatrième place lui rapporte effectivement 70 000€ tandis que sa deuxième place au classement du meilleur jeune lui permet de récupérer 15 000€. Les 17 830€ restant se décomposent en différentes primes, notamment concernant ses places à l'arrivée des étapes, et le passage dans les mieux classés au sommet des certains cols, sans oublier les quelques jours qu'il a passés avec le Maillot Blanc. Paul Seixas est d'ailleurs le cinquième coureur le mieux rémunéré de ce Tour de France derrière l'intouchable Tadej Pogacar (611 980€), qui a porté le Maillot Jaune pendant 16 jours et qui a remporté 5 étapes, ainsi que les deux autres coureurs ayant terminé sur le podium Remco Evenepoel (247 800€) et Isaac Del Toro (155 450€), mais également Richard Caparaz (103 570€). L'Equatorien a été le grand animateur des étapes dans les Alpes, remportant deux étapes de prestiges ainsi que le Maillot à pois, tout en franchissant en tête le sommet de cols mythiques. Suffisant pour devancer Paul Seixas de quelques centaines d'euros.

Paul Seixas prévoit déjà de revenir sur le Tour Auprès de L'EQUIPE, Paul Seixas faisait d'ailleurs le bilan de son Tour de France. « J'espérais faire un podium à Paris. Je me sens proche du niveau de Del Toro, ça ne se joue pas à grand-chose. Mais par rapport au meilleur, à Tadej (Pogacar), il y a un écart de plusieurs mondes encore. Mais c'est motivant, c'est inspirant, ça me pousse à travailler plus et me remettre en question. Je dois chercher comment il arrive à le faire. C'est impressionnant », confiait le leader de la Decathlon-CMA CGM avant de reconnaître qu'il est simplement tombé sur plus fort que lui : « J'ai pris du plaisir, oui. Le meilleur, c'est quand j'ai pris le maillot blanc (au Markstein, le 18 juillet, 14e étape). Là, j'y ai vraiment cru. Je me suis dit que si je gardais ce niveau, ça pouvait le faire. J'étais très fort à Solaison (15e étape), mais j'ai pris une petite claque (52'' de débours face à Del Toro) tout en me disant que j'avais un très bon niveau. La beauté de cette course, c'est que jusqu'à la dernière étape, tout était possible. Les cartes étaient dans mes mains, ça n'a pas suffi, mais on sait qu'on peut le faire ».