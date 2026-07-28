«Bienvenue chez toi» : Après son arrivée à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane reçoit un premier message de Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a donc officiellement laissé sa place ce mardi 28 juillet à Zinédine Zidane. L’ancien coach du Real Madrid a été présenté en grande pompe au siège de la FFF devant plus d’une centaine de journalistes et Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour souhaiter la bienvenue au champion du monde 1998.

C’est un moment qui était attendu depuis des mois, voire des années. Ce mardi 28 juillet, Zinédine Zidane est officiellement devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Il succède à Didier Deschamps qui avait occupé ce poste pendant 14 ans et qui avait notamment permis aux Bleus de remporter la Coupe du monde en 2018. Zizou a été présenté à la presse au siège de la FFF et il a répondu à de nombreuses questions.

« La seule chose que je voulais faire après Madrid était l'équipe de France » Alors qu’il avait quitté le Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane était donc sans banc depuis cinq ans. Le désormais nouveau sélectionneur des Bleus a révélé qu’il avait décidé de ne pas accepter les nombreuses propositions qui lui étaient faites car il voulait absolument l’équipe de France. « J'ai toujours regardé cette équipe comme un futur entraîneur. Je n'ai pas pris un club pour cette raison. La seule chose que je voulais faire après Madrid était l'équipe de France. J'aurais pu prendre un projet pendant trois ans car DD était là. Il a pris cette décision en janvier 2025, dès le lendemain je savais que je voulais être le suivant. On s'est rencontré avec le président et l'accord a été scellé. »

Mbappé souhaite la bienvenue à Zidane Forcément, cette arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France fait saliver tout le monde et beaucoup attendent de voir ce qu’il parviendra à faire avec Kylian Mbappé. Sur Instagram, le capitaine des Bleus a d’ailleurs souhaité la bienvenue au champion du monde 1998 en postant une story montrant l’ancien milieu offensif avec la légende « Bienvenue chez toi ». Les deux hommes sont assez proches et Zidane était d’ailleurs présent au stade Santiago-Bernabeu le jour de la présentation de Mbappé au Real Madrid.