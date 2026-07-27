Incendies en Gironde : Face à la situation qui empire, Philippe Diallo active le fonds d'aide d'urgence de la FFF !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une situation critique se déroule en Gironde et ne cesse d'empirer. L'incendie de Saumos s'est bien étendu depuis le 22 juillet dernier avec plus de 42 000 hectares brûlés en quelques jours et de centaines de milliers d'évacuations. De quoi impacter plusieurs associations et structures de football dans la région, mais également dans d'autres coins du Sud de la France. Ce qui incite la Fédération française de football à réagir.

Depuis le déclenchement du brasier à Saumos le mercredi 22 juillet, 2500 sapeurs-pompiers sont en première ligne et se battent face à cet incendie qui ne cesse de se propager en Gironde. Ce lundi 27 juillet, on déplore plus de 42 000 hectares brûlés. Une situation critique pour les habitants de la zone, près de 220 000 personnes ont été évacuées en prévention dans 23 communes. 18 moyens aériens sont déployés, 1500 militaires prêtent main forte aux sapeurs-pompiers avec 1200 policiers et gendarmes. Ce sont les chiffres communiqués par la préfecture de Gironde le dimanche 26 juillet.

L'UBB se mobilise, la FFF aussi Les incendies en Gironde, en Corse, en Occitanie et en Méditerranée font forcément réagir. L'Union Bordeaux Bègles s'est mobilisée. Le pensionnaire de Top 14 a fait un don de 4500 bouteilles d'eau à la Croix-Rouge en mettant au passage « à disposition l'intégralité des stocks alimentaires et de boissons de ses buvettes. Le club ouvre également un point de collecte au Stade Chaban-Delmas, au Club House - Place Johnston, pour permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de participer à cet élan de solidarité ». Le monde du football français est également passé à l'action ce lundi par l'intermédiaire d'un communiqué publié par la FFF.

«Le fonds d’aide d’urgence de la FFF sera mobilisé en fonction des dommages et des besoins recensés» « Alors que certains incendies ne sont pas encore maîtrisés et que la situation continue d’évoluer, la Fédération a engagé, en lien avec la Direction du Football Amateur (DFAT) un travail de recensement auprès des ligues, districts et des clubs concernés afin d’établir un état des lieux précis des conséquences de ces incendies. Ce travail doit permettre d’identifier les éventuels dommages causés aux installations, équipements et locaux des clubs, mais également les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans les prochaines semaines : accès aux terrains, organisation des activités, équipements ou encore adaptation des calendriers de compétitions ». La Fédération française de football fait par ailleurs savoir que le fonds d'aide d'urgence de l'instance sera utilisé « en fonction des dommages et des besoins recensés. La Fédération étudiera également, avec les ligues et les districts, les autres mécanismes d’aide susceptibles d’être activés pour accompagner les clubs concernés ».