«Aujourd’hui, la star des minots, c’est Mbappé» : Zinedine Zidane déjà oublié à Marseille ?

Axel Cornic

Idole de toute une génération, Zinedine Zidane a eu deux vies. Les plus vieux le connaissent surtout pour ses talents incroyables comme joueurs, mais les plus jeunes ne l'ont jamais vu sur un terrain. Pour eux, il est plutôt l'homme qui a remporté trois Ligues des Champions avec le Real Madrid et qui bientôt, deviendra le nouveau sélectionneur de l'équipe de France.

L'une des pages les plus importantes du football français s'est refermée, avec le départ de Didier Deschamps après quatorze années passées à la tête des Bleus. Mais une autre peut-être aussi importante pourrait bientôt s'ouvrir, avec l'arrivée de son successeur. Il s'agit évidemment de Zinedine Zidane, qui devrait être officiellement présenté par la Fédération française de football lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 28 juillet.

Zidane n'est plus l'idole des jeunes C'est l'un des évènements les plus attendus du moment, puisque cela fait des années qu'on rêve de le voir diriger l'équipe de France. Car depuis sa retraite en tant que joueur en 2006, Zizou a surtout été un phénomène espagnol. C'est là-bas qu'il a connu ses seules expériences en tant qu'entraineur avec le Real Madrid, même si elles ont également beaucoup fait parler de ce côté-ci des Pyrénées. Mais les plus anciens l'assurent, aujourd'hui les jeunes ne parlent plus beaucoup de Zinedine Zidane.

« Aujourd’hui, la star des minots, c’est Mbappé » Le Journal Du Dimanche est en effet parti sur ses traces dans la banlieue nord de Marseille, où Kylian Mbappé semble avoir remplacé Zinedine Zidane chez les plus passionnés de football. « Bien sûr qu’on est fiers de lui, mais on regrette qu’il nous ait un peu oubliés. Les années passent, le club vient de fêter ses 80 ans et aujourd’hui, la star des minots, c’est Mbappé » a déclaré Antoine Manca, président du SO Septèmes où Zizou a fait ses premiers pas comme footballeur.