Zinedine Zidane arrive en équipe de France : Il réserve déjà une première surprise avec un nouvel attaquant ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après l'élimination de la France en demi-finales de la Coupe du monde, Zinédine Zidane va récupérer un chantier avec de multiples possibilités. Ces dernières années, Didier Deschamps a souvent fait confiance aux mêmes joueurs, une habitude qui pourrait changer sous l'ère Zidane. Ce dernier va être présenté officiellement cette semaine par la FFF et certains imaginent déjà quelques surprises dans l'effectif assez rapidement.

Légende du football français, Zinédine Zidane s'apprête à devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France, un poste qu'il convoite grandement. L'ancien entraîneur du Real Madrid, qui n'a plus exercé depuis 2021, semble être l'homme de la situation pour remplacer Didier Deschamps. Pour Elton Mokolo, un jeune joueur pourrait faire rapidement son arrivée chez les Bleus : Eli Junior Kroupi.

Eli Junior Kroupi bientôt en Equipe de France ? International français avec toutes les équipes de jeunes et maintenant avec les Espoirs, Eli Junior Kroupi ne cesse de faire parler de lui en ce moment. Auteur d'une saison remarquable avec Bournemouth avec 13 buts en Premier League, l'attaquant de 20 ans pourrait faire ses débuts avec la sélection après l'arrivée de Zinédine Zidane. « La première surprise pour le premier rassemblement de Zidane en équipe de France ? En termes d'envie, je dis spontanément Eli Junior Kroupi par rapport à ce qu'il a pu faire du côté de Bournemouth. En équipe de France et dans le secteur offensif que tu peux étoffer, tu peux voir sur un cycle de quatre matchs de Ligue des nations Eli Kroupi » estime Elton Mokolo dans l'After Foot sur RMC.

Eli Junior Kroupi agite le mercato En grande forme la saison dernière en Premier League pour sa première, Eli Junior Kroupi est clairement la révélation. Cela lui attire forcément les convoitises de grands clubs en Europe à l'image du PSG même si Bournemouth fait tout pour conserver sa pépite. Le fils d'Eli Kroupi, ancien international ivoirien, est lié au club anglais jusqu'en 2030. Reste à savoir si Zinédine Zidane sera prêt lui aussi à l'intégrer en Equipe de France dans les mois à venir, alors que la France va disputer la Ligue des nations.