Zinédine Zidane : Des changements à prévoir en équipe de France, la légende a tout dévoilé il y a plus de 10 ans !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi 28 juillet, Zinédine Zidane va être officiellement intronisé en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Alors qu’il s’apprête à prendre la succession de Didier Deschamps, « Zizou » soulève plusieurs interrogations sur sa tactique chez les Bleus. Il y a plus de dix ans, en 2015, le champion du monde 1998 avait dévoilé les coulisses de son plan de jeu à la télévision.

Son arrivée sur le banc de l’équipe de France ne fait plus aucun doute. Jeudi, la FFF annonçait que le futur sélectionneur des Bleus serait annoncé ce mardi 28 juillet à travers une conférence de presse. Après avoir longtemps attendu pour le poste, Zinédine Zidane va donc débarquer en tant que successeur de Didier Deschamps. « Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », annonçait l’instance par le biais d’un communiqué.

Du changement attendu en équipe de France avec Zidane Forcément, l’arrivée de Zinédine Zidane risque de marquer une rupture avec l’ère de Didier Deschamps. Si les premiers choix de « Zizou » au niveau de sa composition d’effectif vont être scrutés avec attention, ce dernier devrait tout d’abord réaliser une révolution au niveau du staff des Bleus. Ce dernier devrait être bien plus important que celui de son prédécesseur, et bien plus féminin également, avec plus de postes attribués à la data. Mais le nouveau sélectionneur de l’équipe de France va également apporter une approche tactique différente.

« Sous Zizou, l'équipe de France l'aura aussi avec sa personnalité » « On pense évidemment tous que ce sera Zizou. (Rires.) Moi j'y vois une continuité, l'esprit 98, c'est l'esprit Aimé Jacquet, qu'avait perpétué Deschamps à sa façon. Sous Zizou, l'équipe de France l'aura aussi avec sa personnalité. Chaque entraîneur a son style particulier, sa vision particulière. Il y a toujours des différences, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a en France un excellent vivier pour construire une très belle équipe », a analysé son ancien coéquipier Bixente Lizarazu dans les colonnes de l’Equipe, qui estime que Zidane sera en somme, un prolongement de Didier Deschamps. Mais si pour le moment, les possibles consignes tactiques du futur coach des Bleus restent assez floues même au niveau de son dispositif, il y a plus de dix ans, en 2015, Zinédine Zidane avait détaillé sa tactique dans un entretien accordé au Canal Football Club sur Canal +.