«Ça ne va pas me plaire» : La première prise de parole de Zinédine Zidane en équipe de France est déjà redoutée… à cause de Deschamps ?

Axel Cornic

La fin de la Coupe du monde 2026 a signé également la fin de l'aventure de Didier Deschamps avec l'équipe de France. En place depuis 2012, le sélectionneur va laisser sa place et tout le monde attend son successeur Zinedine Zidane, qui devrait être présenté par la Fédération française de football ce mardi, lors d'une conférence de presse.

C'est l'une des pages les plus importantes du football français qui va se tourner. En place depuis quatorze années, Didier Deschamps va laisser sa place de sélectionneur de l'équipe de France, après une Coupe du monde 2026 mitigée. La première partie a en effet été assez satisfaisante, mais l'élimination contre l'Espagne (2-0), ne semble pas encore avoir été totalement digérée.

La FFF a déjà tout prévu pour Zidane Il n'est toutefois déjà plus le temps de penser au passé. Car l'avenir arrive à grands pas et il a un visage : celui de Zinedine Zidane. L'ancien du numéro 10 de l'équipe de France va en effet devenir le nouveau sélectionneur et donc succéder à Deschamps, son ancien coéquipier. Cela fait des mois qu'on attend la grande annonce et l'attente est terminée, puisque la FFF a annoncé la tenue d'une conférence de presse ce mardi 28 juillet à 11h, pour le présenter à la presse et au public. Une première sortie très importante, avant les échéances du mois de septembre prochain, lorsqu'il dirigera officiellement son premier match des Bleus, avec la rencontre de Ligue des nations face à la Turquie (25 septembre).

« Moi, je préconisais à Zidane de ne pas s’exprimer aussi rapidement » Certains pensent toutefois que cette conférence de presse de Zinedine Zidane arrive peut-être un peu trop vite. « Moi, je préconisais à Zidane de ne pas s’exprimer aussi rapidement. Je disais que c’était trop frais, que la conférence de presse allait être centrée sur l’échec de l’équipe de France et qu’on n’allait pas se nourrir de sa vision football dans la globalité » a expliqué Walid Acherchour, sur RMC. « Je voyais plus une intronisation avec un communiqué sur les réseaux sociaux et derrière une vraie conférence de presse dans un mois, à la rentrée, un truc où l’eau aurait coulé sous les ponts. Là, je suis quand même surpris ».